Ehemaliger Meraner Bürgermeister

SVP nimmt Abschied von Franz Alber

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 14:36 Uhr
Von: Ivd

Meran – „Mit Franz Alber hat uns jemand verlassen, der auf ein langjähriges und erfolgreiches politisches Wirken für Meran, aber auch für Südtirol zurückblicken kann“, erinnert SVP-Obmann Dieter Steger.

Im Jahr 1935 geboren, erlebte Franz Alber als Kind den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit. „Wenn Menschen mit einer solchen Vita uns verlassen, geht mit ihnen ein Stück gelebte Geschichte“, sagt Steger. Sie haben über lange Zeit das Wirken und den Erfolg der Partei geprägt – im Kleinen wie im Großen –, überblicken mit ihrer Lebensspanne den Werdegang des Landes; im Falle von Franz Alber beinahe ein Jahrhundert.

„Franz Alber war ein profilierter Gemeindepolitiker, der zunächst in diesem für Südtirol historischen Jahr 1969 in den Gemeinderat von Meran einzog. Später dann, im Jahre 1980, dessen Bürgermeister werden sollte. Beinahe drei Amtsperioden stand er Meran als erster Bürger vor. 1988 kandidierte er schließlich für den Südtiroler Landtag und wurde 1989 in die Landesregierung berufen. Er war aktiv im Gemeindenverband als Vizepräsident und Präsident. Später erhielt er das Ehrenzeichen des Landes Tirol – wohlverdient“, unterstreicht Steger.

„Unsere Gedanken sind jetzt bei seinen Hinterbliebenen. Wir, die große Gemeinschaft der Südtiroler Volkspartei, sprechen ihnen unser tief empfundenes Beileid aus. Wir nehmen Abschied von Franz Alber, der uns in Erinnerung bleiben wird“, so der SVP-Obmann abschließend.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

