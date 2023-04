SVP: Otto von Dellemann und Christine von Stefenelli an der Spitze bestätigt

Bozen – Nach über drei Jahren pandemie-bedingter Pause fand heute wieder ein Landesversammlung der SVP-Seniorenbewegung statt, die sich mittlerweile ‚Generation 60+‘ nennt. Im Kolpinghaus in Bozen wurden Otto von Dellemann und Christine von Stefenelli in ihren Ämtern aus Vorsitzender bzw. Stellvertreterin bestätigt. Dies per Akklamation und unter großem Applaus.

Gute Stimmung herrschte bei der Landesversammlung der Generation 60+, die unter dem schlichten Motto „Gemeinsam“ stand. Unter die Funktionäre mischten sich zahlreiche Mandatare und auch viele Freunde aus dem Ausland. Grußworte kamen etwa von Patrizia Zoller-Frischauf, der Obfrau des Tiroler Seniorenbundes. Der bestätigte Vorsitzende Otto von Dellemann forderte, stets mit Optimismus nach vorne zu schauen. Landtagsabgeordneter Helmuth Renzler sprach über das Selbstbewusstsein der älteren Generation. SVP-Obmann Philipp Achammer plädierte für ein Miteinander statt einem Gegeneinander. Landeshauptmann Arno Kompatscher meinte, man müsse die Zukunft mit Zuversicht in die Hand nehmen.

Im Hauptreferat des Nachmittags ging der Tiroler Altlandeshauptmann Günther Platter auf die Euregio als Chance ein. Sein ehemaliger Südtiroler Amtskollege Luis Durnwalder sprach das Schlusswort, auf welches ein Umtrunk und viele Gespräche folgten. Unter den Ehrengästen befand sich auch An Hermans, die Präsidentin der Europäischen Seniorenunion (ESU). Weiters Landtagsvizepräsident Sepp Noggler, Senioren-Landesrätin Waltraud Deeg, Landtagsabgeordnete Paula Bacher und Magdalena Amhof, Bozens Vizebürgermeister Luis Walcher sowie die ehemaligen SVP-Mandatare Hans Berger, Rosa Franzelin, Hanspeter Munter, Robert Kaserer und Florian Mussner.