SVP peilt Aufhebung der Mandatsbegrenzung für Bürgermeister an

Landesversammlung in Meran

Von: mk

Meran – Am Samstag, den 22. März findet um 16.00 Uhr im Kursaal von Meran der 67. Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei statt. Die Versammlung wurde kurzfristig einberufen, um vor allem die Aufhebung der Mandatsbegrenzung für Bürgermeister von den Delegierten ratifizieren zu lassen.

Am 4. Mai finden in 111 Südtiroler Gemeinden Wahlen statt, und 25 Bürgermeister könnten sich laut lokalem Wahlrecht für eine dritte Amtszeit bewerben, was jedoch nicht der internen Regelung der Volkspartei entspricht. Mindestens ein Teil dieser Bürgermeister drohte, mit eigenen Listen anzutreten.

Auf dem Programm stehen Reden von SVP-Obmann Dieter Steger zum Thema „Südtirol am Scheideweg“ und von Landeshauptmann Arno Kompatscher zum Thema „Verantwortung für Südtirol“.

Kompatscher trifft heute mit seinem Trentiner Amtskollegen Maurizio Fugatti in Rom Minister Roberto Calderoli, um den Stillstand bei den Verhandlungen zur Autonomiereform und zur Wiederherstellung verlorener Kompetenzen zu überwinden.

Parteisekretär Harald Stauder wird in seinem Bericht den Wahlkampf einläuten. Ehrengäste des Kongresses sind Fugatti und sein Tiroler Amtskollege Anton Mattle, um die Rolle der Europaregion zu unterstreichen, wie die Nachrichtenagentur ANSA aus der Parteizentrale erfahren hat.