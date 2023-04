SVP Sarntal steht zum Kandidaten Franz Locher

Sarntal – Der SVP Koordinierungsausschuss Sarntal hat sich bei seiner jüngsten Sitzung unter anderem auch mit den Landtagswahlen auseinandergesetzt. Dabei ging es um die Nominierung von Franz Locher als Kandidaten.

Obmann Richard Kienzl begrüßte neben Bürgermeister Christian Reichsigl, Vizebürgermeister Josef Mair, die Ausschussmitglieder Flora Brugger und Bernhard Thaler auch die zahlreich erschienen Mitglieder der SVP-Gremien auf Talebene. Ein besonderer Gruß galt dem Landtagsabgeordneten Franz Locher. Auf der Tagesordnung der Sitzung des Sarner SVP-Koordinierungsausschusses stand neben den Landtagswahlen 2023 auch ein Bericht des Bürgermeisters Christian Reichsigl über die in vergangener Zeit umgesetzten Vorhaben der SVP für die derzeitige Amtsperiode. Vieles vom Wahlprogramm der Sarner SVP vom Jahr 2019 wurde inzwischen umgesetzt oder befindet sich in Planung. So zum Beispiel wurde der Neubau der Grundschule von Sarnthein begonnen. Reichsigl konnte viele weitere Beispiele (Zivilschutzzentrum usw.) aufzählen und die Anwesenden lobten im Anschluss die Arbeit der Verwaltung.

Ein weiterer Punkt waren die bevorstehenden Landtagswahlen im Herbst dieses Jahres. Der Obmann des SVP-Koordinierungsausschusses Richard Kienzl erklärte kurz die weiteren Schritte. Zunächst werden im SVP Bezirk Bozen Stadt und Land innerhalb 10. April die Kandidaten für die Landtagswahlen nominiert. Am 5. Mai findet dann die Bezirksversammlung statt, bei der sieben BezirkskandidatInnen nominiert werden. Franz Locher hat bei der Vorwahl des Südtiroler Bauernbundes ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Die Anwesenden nutzten die Gelegenheit auch anzusprechen, was in der SVP-Landtagsfraktion in Zukunft verbesserungswürdig sei. Die Geschlossenheit der Mitglieder in der Landtagsfraktion lasse so manches Mal zu wünschen übrig. Es gehe aber nur geeint und der eingeschlagene Weg der letzten Wochen sei im Sinne der Bürger beizubehalten, die sich eine starke Vertretung für unser Land wünschten, so der einhellige Tenor der Anwesenden. Franz Locher ging auf die Fragen ein und erläuterte auch seine Standpunkte. Es war ein reger Austausch und der Sarner Landtagsabgeordnete konnte auf einige Errungenschaften seiner Arbeit verweisen. So zum Beispiel war es ein stetes Bemühen, den Abtransport von Schadholz auf Schiene zu organisieren. Jetzt trägt dieser Einsatz Früchte.

„Die SVP Sarntal steht zu ihrem Kandidaten Franz Locher für die kommenden Landtagswahlen, so können wir das Ergebnis der Sitzung zusammenfassen“, sagte Obmann Richard Kienzl, „und wir werden die Kandidatur von Franz Locher für den Südtiroler Landtag sicher unterstützen“.