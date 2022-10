SVP-Senatorin Julia Unterberger: “Beeindruckende Rede von Liliana Segre”

Rom – Liliana Segre hat heute im Senat eine beeindruckende Rede gehalten: Der Antifaschismus ist der Grundstein, auf welchem die Republik Italien erbaut worden ist.

Gerade in diesen Tagen erinnern wir uns an den 100. Jahrestag des Marsches auf Rom. Niemand scheint geeigneter an die Schrecken jener Zeit zu erinnern als die Zeitzeugin Liliana Segre.

Ihre Worte über die Wichtigkeit demokratischer Werte und über weniger Hass, dafür mehr Respekt und Austausch in der politischen Konfrontation, haben ein besonderes Gewicht.