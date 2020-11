SVP: “Senioren, lasst euch testen!”

Bozen – Die SVP-Seniorenbewegung ruft Seniorinnen und Senioren dazu auf, sich testen zu lassen und dadurch einen Beitrag im Kampf gegen das Virus zu leisten. In vielen Bereichen der Gesundheit ist man sich der Prävention und der Sinnhaftigkeit von Tests bewusst, dies sollte im Fall von Covid-19 nicht anders sein. Der Test dauert nur einen Augenblick, schmerzt überhaupt nicht und doch kann er die nächsten Monate in Südtirol entscheidend beeinflussen. Die Gesundheit der Bevölkerung ist oberstes Prinzip. Nur gemeinsam kann das Leben in Südtirol wieder sicherer und erfreulicher werden.

Vom 20. bis 22. November werden in Südtirol flächendeckend Antigen-Massentests durchgeführt. SVP-Seniorenchef Otto von Dellemann appelliert insbesondere auch an die Generation 60 +: „Lasst euch testen, damit wir so schnell wie möglich die Infektionskette durchbrechen und zum normalen Leben zurückkommen und ein Weihnachten in der Familie feiern können.“

Die uns nun bevorstehende Woche wird für die weitere Entwicklung der epidemiologischen Situation in unserem Land von entscheidender Bedeutung sein. In allen 116 Gemeinden werden dieses Wochenende flächendeckenden Tests stattfinden. Damit will die Landesregierung die Verbreitung des Coronavirus im Land feststellen und Menschen mit positivem Ergebnis in Quarantäne setzen. Die zentrale Herausforderung besteht darin, die hohe Infektionswelle zu brechen.

SVP Seniorenchef Otto von Dellemann richtet sich mit einer eindringlichen Bitte an alle Seniorinnen und Senioren: „Auch wenn Sie keine Symptome haben, lassen Sie sich bitte testen! Sie brauchen keine Angst zu haben! Auch Menschen die nichts spüren und sich gesund fühlen, aber das Virus in sich tragen können viele weitere Menschen anstecken. Wir bauen auf das Verantwortungsbewusstsein der Südtiroler Bürgerinnen und Bürger, damit wir endlich wieder zum normalen Leben zurückkehren können. Mein Wunsch ist es, dass wir alle Weihnachten in unsere Familie feiern können und deshalb appelliere ich nochmals eindringlich dafür, dass wir uns alle am Wochenende testen lassen!“