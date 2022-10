SVP wird sich der Stimme enthalten

Vertrauensabstimmung in Rom

Bozen – Die SVP hat eine Entscheidung bezüglich der Vertrauensabstimmung in Rom getroffen. „Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich in ihrer Regierungserklärung überaus deutlich zur Wiederherstellung jener autonomer Kompetenzen des Landes Südtirol geäußert, welche 1992 zur Streitbeilegungserklärung geführt haben. Das ist ein wichtiger Schritt. Dem gestrigen Beschluss des Parteiausschusses entsprechend und nach erfolgter Absprache mit den SVP-Abgeordneten und dem Landeshauptmann werden wir uns in den Vertrauensabstimmungen der Stimme enthalten.“ Dies erklärt SVP-Obmann Philipp Achammer nach der Regierungserklärung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.