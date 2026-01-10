Aktuelle Seite: Home > Politik > Syriens Armee räumt letztes Kurden-Viertel in Aleppo
Syrische Soldaten im umkämpften Stadtviertel Sheikh Maqsoud

Syriens Armee räumt letztes Kurden-Viertel in Aleppo

Samstag, 10. Januar 2026 | 17:19 Uhr
Syrische Soldaten im umkämpften Stadtviertel Sheikh Maqsoud
APA/APA/AFP/BAKR ALKASEM
Von: APA/Reuters/AFP

Nach dem Scheitern einer Waffenruhe hat die syrische Armee damit begonnen, das letzte von Kurden gehaltene Viertel in Aleppo zu räumen. Dutzende kurdische Kämpfer hätten die zweitgrößte Stadt Syriens verlassen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag aus Sicherheitskreisen. Später wurden Reuters-Reportern zufolge mehr als 100 Männer, die als Mitglieder der kurdischen Sicherheitskräfte Asayisch identifiziert wurden und sich ergeben hatten, mit Bussen abtransportiert.

Weder die Asayisch selbst noch andere Kurden-Vertreter äußerten sich dazu. Zuvor waren bereits zahlreiche Zivilisten aus dem umkämpften Viertel Sheikh Maqsoud geflohen. Die Armee teilte mit, sie arbeite daran, eine verbliebene Gruppe von Kämpfern zu vertreiben.

Gewalt in Aleppo verschärft Konflikte

Die Gewalt in Aleppo verschärft einen der größten Konflikte in Syrien. Dort stößt das Versprechen von Präsident Ahmed al-Sharaa, das Land nach 14 Jahren Krieg zu einen, auf den Widerstand kurdischer Kräfte, die seiner islamistisch geführten Regierung misstrauen. Eine zu Wochenbeginn vereinbarte Waffenruhe war von den USA und anderen Staaten begrüßt worden, scheiterte jedoch am Widerstand der Kurden, ihre letzte Hochburg in der Stadt aufzugeben.

Den Sicherheitskreisen zufolge waren bereits in der Nacht zum Samstag einige kurdische Kämpfer und ihre Familien heimlich aus Aleppo in den Nordosten des Landes gebracht worden. Eine Kurden-Vertreterin begrüßte eine Vereinbarung zur “sicheren Verlegung” von Kämpfern. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) erklärten jedoch, sie befänden sich weiterhin in Straßenkämpfen. Sie warfen den Regierungstruppen vor, zivile Infrastruktur wahllos zu bombardieren, darunter ein Krankenhaus, in dem Zivilisten Schutz suchten. Die Angriffe würden von türkischen Drohnen unterstützt. Ein türkischer Sicherheitsvertreter wies dies zurück. Die syrische Armee bestritt ihrerseits wahllose Angriffe und beschuldigte die SDF, das Rathaus von Aleppo mit einer Drohne angegriffen zu haben.

Mit der Einnahme von Sheikh Maqsoud würde die Kontrolle der Kurden über Teile von Aleppo enden, die sie seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges 2011 innehatten. Die kurdischen Kräfte kontrollieren weiterhin große Teile im Nordosten Syriens, wo sie eine halbautonome Zone verwalten. Sie haben sich bisher einer Integration in die neue syrische Regierung widersetzt. Diese besteht aus ehemaligen Rebellen, die den langjährigen Machthaber Bashar al-Assad im Dezember 2024 gestürzt hatten. Nachdem die Verhandlungen über eine Zusammenlegung der Streitkräfte ins Stocken geraten waren, brachen am Dienstag die Kämpfe in Aleppo aus. Dabei wurden mindestens neun Zivilisten getötet und nach UN-Angaben mehr als 140.000 Menschen vertrieben.

Kurden dementieren Angaben der Armee

Kurdische Kämpfer bezeichneten die Armeeangaben über eine Einstellung der Kämpfe als “völlig falsch”. Die kurdischen Einheiten seien weiterhin dabei, “einen gewaltsamen Angriff” abzuwehren, hieß es in einer Erklärung.

Die Kämpfe in der zweitgrößten Stadt des Landes hatten begonnen, nachdem Bemühungen zur Eingliederung der de facto autonomen Kurden-Verwaltung und ihrer Armee in die neue syrische Übergangsregierung im Sande verlaufen waren. In der Nacht auf Freitag hatte das Verteidigungsministerium eine Waffenruhe verkündet, die Kurden-Kämpfer hatten ein Niederlegen der Waffen jedoch abgelehnt.

