Ahmed al-Sharaa wird von den USA nicht länger als Terrorist gesehen

Syrischer Übergangspräsident nicht länger auf US-Terrorliste

Samstag, 08. November 2025 | 00:07 Uhr
Ahmed al-Sharaa wird von den USA nicht länger als Terrorist gesehen
APA/APA/AFP/POOL/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
Von: APA/AFP

Wenige Tage vor dem Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa haben die USA den früheren Jihadisten von ihrer Terrorliste gestrichen. Das Außenministerium in Washington verkündete den Schritt am Freitag. Bereits am Vortag hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die UN-Sanktionen gegen al-Sharaa aufgehoben.

Diese Schritte erfolgten “in Anerkennung des Fortschritts”, den Syrien seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad im vergangenen Dezember gemacht habe, erklärte Ministeriumssprecher Tommy Pigott. Al-Sharaas Regierung erfülle Forderungen der US-Regierung danach, in Syrien vermisste US-Bürger aufzuspüren und mögliche Chemiewaffenreste aus der Zeit der Assad-Herrschaft zu vernichten, unterstrich Pigott.

Al-Sharaas islamistische HTS-Miliz ist ein früherer Zweig von Al-Kaida, sagte sich jedoch bereits vor Jahren von dem Terrornetzwerk los. Der frühere Jihadist al-Sharaa wurde bisher auf der US-Terrorliste als “besonders hervorgehobener globaler Terrorist” geführt.

Die HTS-Miliz und mit ihr verbündete Gruppen hatten im Dezember 2024 den langjährigen syrischen Machthaber Assad gestürzt. Der frühere Jihadist al-Scharaa bemüht sich seit seinem Amtsantritt als Übergangspräsident um ein moderateres Image. Al-Sharaa wird am Montag von US-Präsident Donald Trump zu Gesprächen in Washington empfangen.

