Tag des Gedenkens am 27. Jänner: Mehrere Veranstaltungen in Meran

Meran – Auch dieses Jahr will die Stadtgemeinde Meran mit einer Reihe von Veranstaltungen zum Tag des Gedenkens am 27. Januar die Erinnerung an alle Opfer des Holocausts wachhalten.

Am Donnerstag, 27. Januar steht um 12.00 Uhr am Ort des Gedenkens in der Zueggstraße die gewohnte Kranzniederlegung auf dem Programm.

Zudem veranstalten das Kulturreferat und die Stadtbibliothek folgende Initiativen:

Filmvorführungen

Mittwoch, 26. Januar, 18.00 Uhr, Ariston-Kino – Persischstunden (in deutscher Sprache). Regie: Vadim Perelman. SE/RU 2019, 128′. Der junge Belgier Gilles wird von der SS verhaftet und in ein Konzentrationslager nach Deutschland gebracht. Um seiner Hinrichtung zu entgehen, behauptet er Perser zu sein und ist somit gezwungen eine Kunstsprache zu erfinden, um nicht aufzufliegen. Inspiriert von wahren Begebenheiten.

Mittwoch, 26. Januar, 20.30 Uhr, Ariston-Kino – Non odiare (in italienischer Sprache). Regie: Mauro Mancini. I-2020, 96′. Ein Chirurg jüdischer Herkunft muss einen bei einem Autounfall verletzen Mann retten, dessen Brust mit einem Hakenkreuz tätowiert ist.

Organisation: Kulturreferat in Zusammenarbeit mit Filmclub.

Donnerstag, 27. Januar, 16.00 Uhr, Kulturzentrum in der Cavourstraße 1 – Train de vie – Un treno per la vita. Regie Radu Mihaileanu. FR/BE, 1998, 103′. Die Nazis marschieren in ein kleines jüdisches Dorf im Osteuropa ein. Was nun?

Organisation: Upad und Società Dante Alighieri Merano

Begegnungen

Samstag, 29. Januar, 20.30 Uhr, Bürgersaal in der Huberstraße 8 (am Mittwochvormittag, 2. Februar für die Oberschüler*innen) – Tra il mare e la sabbia – La vita di Virginia Gattegno. Ein Vorspiel von Matteo Corradini mit Valentina Ghelfi und Matteo Corradini. Zieharmonika und Glockenspiel: Riccardo Battisti.

Organisation: Stadtbitliothek

Sonntag, 30. Januar, 20 Uhr, Stadtbibliothek – Dein aschenes Haar Sulamith – Gedichte, Musik und Diskussion zum Holokaust-Gedenktag. Mit Selma Mahlknecht und Kurt Gritsch.

Organisation: Stadtbibliothek

Stadtführungen

Sonntag, 30. Januar, 10.30 Uhr – Sulle tracce di una comunità – Führung mit Pietro Fogale. Treffpunkt: Synagoge, Schillerstraße 14.

Montag, 31. Januar, 14.00 Uhr – Auf den Spuren der Juden in Meran – Stadtführung mit Joachim Innerhofer. Treffpunkt: Sandplatz

Anmeldung nicht erforderlich. Organisation: Kulturreferat

Ausstellungen

24. bis 31. Januar, Stadtbibliothek – Shoah und Gedenken, bibliographische Ausstellung

22. April bis 28. Mai, Kulturzentrum, Cavourstraße 1 – Stelle senza cielo – I bambini e la Shoah. Aus dem Museum Yad Vashem von Jerusalem. Ausstellung mit Führungen der Schüler*innen. Organisation: Mittelschulen Segantini und Wolf.

Achtung: Freier Eintritt bei allen Veranstaltungen mit Green Pass 2 G und Mund- und Nasenschutz FFP2