Tal Shoham und fünf weitere Hamas-Geiseln sollen freikommen

Von: apa

Die Hamas will am Samstag im Gazastreifen sechs israelische Geiseln freilassen. Unter den Freigelassenen wird auch der Österreicher Tal Shoham sein, der seit über 16 Monaten im Palästinenser-Gebiet festgehalten wird. Die Übergabe der Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wird laut Angaben der Hamas für 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr MEZ) erwartet. Im Gegenzug sollen mehr als 600 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Die Geiseln sollen nach der Übergabe zu einem nahe gelegenen Stützpunkt der israelischen Armee gebracht werden, wo sie ihre Familien erstmals wiedersehen. Anschließend sollen die Männer in Krankenhäuser im Zentrum des Landes geflogen werden. Neben dem austro-israelischen Familienvater Shoham sollen auch die drei vom Nova-Festival entführten jungen Israelis Omer Shem-Tov, Omer Wenkert und Eliya Cohen sowie die Langzeitgeiseln Hisham al-Sayed und Avera Mengistu freikommen. Sayed und Mengistu werden beide bereits seit rund zehn Jahren im Gazastreifen festgehalten. Die als psychisch krank beschriebenen Männer waren 2015 bzw. 2014 in das Gebiet eingedrungen. Unter den Palästinensern, die im Gegenzug freikommen, sollen rund 50 ranghohe Hamas-Mitglieder sein.