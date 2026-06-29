Tankaktion der Süd-Tiroler Freiheit: Echte Unterstützung oder nur Show?

Von: mk

Kastelbell-Tschars – „Tanken günstiger machen, Bürger entlasten, autonome Möglichkeiten nutzen!“ – Unter diesem Motto hat die Süd-Tiroler Freiheit am Freitag, den 26. Juni 2026 bei der Q8-Tankstelle in Kastelbell-Tschars eine Tankaktion durchgeführt. Der Andrang war groß: Innerhalb von nur zwei Stunden wurden knapp 200 Tankgutscheine ausgegeben.

Alle Autofahrer, die zwischen 17.00 und 19.00 Uhr an der Aktion teilnahmen, konnten günstiger tanken: Bei einem Gesamtbetrag von über 25 Euro wurden fünf Euro vergütet, bei einem Betrag von über 50 Euro sogar zehn Euro.

„Hintergrund der Aktion sind die seit Jahren steigenden Lebenshaltungskosten in Südtirol. Besonders die hohen Treibstoffpreise belasten derzeit viele Familien, Arbeitnehmer und Pendler. Gerade in einem Bergland wie Südtirol sind viele Menschen im Alltag weiterhin auf das Auto angewiesen“, erklärt die Bewegung. Dennoch nutze die Landesregierung ihre autonomen Spielräume nicht ausreichend, um die Bürger spürbar zu entlasten.

„Südtirol wird für viele Menschen immer schwerer leistbar. Wohnen, Schule, Mobilität und das tägliche Leben kosten immer mehr. Deshalb setzen wir nicht nur politische Initiativen im Landtag, sondern auch konkrete Aktionen, mit denen wir auf diese Probleme aufmerksam machen und den Menschen direkt helfen“, erklärt der Landtagsabgeordnete Sven Knoll. Die Tankaktion reihe sich damit in weitere Hilfsaktionen der Süd-Tiroler Freiheit ein, etwa die Aktion „Mietgeld“ gegen die hohen Wohnkosten oder die jährliche Schultaschen-Aktion zur Unterstützung bedürftiger Familien beim Schulstart.

Die Süd-Tiroler Freiheit habe im Landtag bereits mehrere konkrete Vorschläge eingebracht, um die Bevölkerung finanziell zu unterstützen. „Dazu gehört etwa die Beibehaltung der bisherigen Höhe der Pendlerpauschale, die von der Landesregierung jedoch gekürzt wurde“, erklärt die Bewegung. Ebenso fordert die Süd-Tiroler Freiheit niedrigere Treibstoffpreise im Land – nach dem Vorbild jener Regelungen, die bereits in grenznahen Gemeinden angewandt werden.

Dass die Aktion in Kastelbell-Tschars gestartet wurde, hatte gleich mehrere Gründe. „Zum einen gilt der Vinschgau seit Jahren als einkommensschwächster Bezirk Südtirols. Zum anderen leidet der betroffene Tankstellenbetrieb seit der Errichtung des neuen Tunnels in Kastelbell – bei allen Vorteilen, die dieser für die Gemeinde und ihre Bürger bringt – unter einem spürbaren Umsatzrückgang“, erklärt die Bewegung.

„Mit dieser Aktion wollten wir nicht nur Autofahrer entlasten, sondern auch einen lokalen Betrieb unterstützen, der durch die veränderte Verkehrssituation vor großen Herausforderungen steht“, betont der Landtagsabgeordnete Hannes Rabensteiner. „Der direkte Austausch mit den Bürgern vor Ort ist uns besonders wichtig. Viele haben die Gelegenheit genutzt, ihre Sorgen und Anliegen vorzubringen. Wir hören zu, stehen Rede und Antwort und nehmen diese Anliegen mit in unsere politische Arbeit.“

Die Landtagsabgeordneten Sven Knoll und Hannes Rabensteiner sowie der Gemeinderat und Bezirkssprecher der Süd-Tiroler Freiheit im Vinschgau, Benjamin Pixner, ließen es sich nicht nehmen, selbst vollzutanken und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Finanziert wurde die Tankaktion aus den Abgaben der vier Landtagsabgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit. „Die Menschen brauchen keine schönen Worte, sondern spürbare Entlastung. Südtirol ist teuer genug. Es ist höchste Zeit, dass die Landesregierung ihre autonomen Möglichkeiten nutzt und die Bürger endlich konkret unterstützt“, betont Sven Knoll.

Die Frage bleibt, wie nachhaltig solche Aktionen Abhilfe für schmale Brieftaschen tatsächlich schaffen, oder ob es nur darum geht, beim Wähler Eindruck zu schinden.