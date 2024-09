Team K bereitet sich mit viel Begeisterung auf die nächsten Jahre vor

Von: luk

Brixen – Am Samstag traf sich die Mitgliederversammlung des Team K zu einer Klausurtagung in Brixen. Hauptthemen waren die Ausrichtung des Team K für die nächsten Jahre, die Gemeinderatswahlen 2025 und der Kontakt zu den Südtirolerinnen und Südtirolern.

„Es herrschte eine gute Stimmung und unsere Mitglieder haben mit viel Freude und Enthusiasmus mitgearbeitet“, freuen sich Paul Köllensperger und Maria Elisabeth Rieder.

Rund 40 Team K-Mitglieder trafen sich in Brixen, um Ideen zu sammeln, sich auszutauschen und zu diskutieren. „Partizipation ist uns wichtig, wir wollen eure Ideen hören und gemeinsam entscheiden, wie wir unsere Arbeit als Team K in den nächsten Jahren ausrichten“, sagte der Vorsitzende Paul Köllensperger in seiner Einführung. Seine Stellvertreterin Maria Elisabeth Rieder bedankte sich bei allen, die für das Team K viel ehrenamtliche Arbeit leisten, insbesondere beim Vorstand, den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, dem Team Future und dem Team K Frauen-Donne und bat sie, weiterhin so engagiert mitzuarbeiten.

Den ganzen Vormittag wurde in drei Arbeitsgruppen an den verschiedenen Themen gearbeitet. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden am Nachmittag zusammengefasst und diskutiert.

“Die Diskussionen bestätigten, dass das Team K eine sozialliberale Partei der Mitte ist, die in Zeiten der Polarisierung weiterhin Sachpolitik betreiben wird. Wir sind keine Verbotspartei, sondern stehen für eine freie Gesellschaft, die für Chancengerechtigkeit eintritt“, fasst Paul Köllensperger zusammen. Die Mitgliederversammlung lobte auch die Arbeit der vier Abgeordneten, die sich in den letzten Jahren in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Bildung, Behindertenvertretung und Wirtschaft klar positioniert haben. „Wir vertreten all jene, die Hilfe und Unterstützung brauchen, aber auch den gesamten Mittelstand, die Arbeitnehmerschaft, Kleinunternehmer und Freiberufler:innen, gerade hier werden wir uns in den nächsten Jahren kümmern, denn sie werden von den Regierenden vergessen“, ergänzt Maria Elisabeth Rieder.

Bei den Gemeinderatswahlen 2025 wird Team K wieder in den Städten antreten. In Brixen und Leifers wurde bereits gewählt, in Bozen, Meran und Bruneck wird Team K im Mai zum zweiten Mal antreten. Einig war man sich in der Mitgliederversammlung auch darin, in den Landgemeinden weiterhin eng mit den Bürgerlisten zusammenzuarbeiten und nicht in Konkurrenz zu diesen anzutreten. Jedenfalls könnte es auch in anderen Gemeinden Listen unter dem Logo Team K geben. Entsprechende Vorbereitungen und Gespräche laufen bereits.