Aktuelle Seite: Home > Politik > Team K fordert Reformen für besseren Sprachenunterricht
Sprachenpolitik auf dem Prüfstand

Team K fordert Reformen für besseren Sprachenunterricht

Freitag, 07. November 2025 | 13:28 Uhr
Alex Ploner
Team K
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die aktuelle Sprachpolitik und damit die Bildungspolitik in Südtirol steht zunehmend in der Kritik. „Die Diskussion eines Antrags der SVP gestern im Südtiroler Landtag zur Vorbereitung auf die Zweisprachigkeitsprüfung hat einmal mehr gezeigt, wie unterschiedlich die Zugänge zu einem mehrsprachigen Schulsystem sind, das am Ende gut ausgebildete Schüler und Schülerinnen in beiden Landessprachen hervorbringen sollte“, so das Team K.

Landtagsabgeordneter Alex Ploner sieht in der bestehenden Struktur erhebliche Defizite: „Das Niveau der Zweitsprache hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verschlechtert. Es genügt, die INVALSI Studien zu lesen. Die aktuelle Bildungspolitik ist nicht ausreichend auf die Herausforderungen einer modernen, mehrsprachigen Gesellschaft ausgerichtet. In der gestrigen Debatte zur hohen Durchfallquote bei der Zweisprachigkeitsprüfung wurde deutlich, dass strukturelle Probleme im Bildungssystem eine zentrale Rolle spielen. Das Problem liegt nicht, wie von einer SVP Abgeordneten angemerkt, bei der Vorbereitung oder auch Ausbildung der Lehrpersonen, sondern in einem veralteten System, das pädagogisch nicht mehr zeitgemäß ist. Zudem büßen aktuell die guten Schüler und Schülerinnen dafür, dass sie aufgrund der über Jahre in der Bildungspolitik gemachten Fehler und Versäumnisse, Möglichkeiten in ihrer Entwicklung nicht wahrnehmen können. Auch die Begabtenförderung funktioniert nur selten.“

Ein kritischer Punkt sei auch der Lehrermangel, insbesondere im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Lehrkräfte werden häufig in anderen Bereichen eingesetzt, so das Team K, etwa zur Unterstützung von Kindern mit Behinderung oder besonderem Unterstützungsbedarf, was die Qualität des Sprachunterrichts beeinträchtigt.

„Wir brauchen ein System, das Lehrpersonen entlastet und den Schülerinnen und Schülern einen individualisierten, hochwertigen Unterricht ermöglicht. Ich plädiere lange schon für einen Paradigmenwechsel: Weg von ideologischen Barrieren, hin zu einem offenen, inklusiven und wissenschaftlich fundierten Sprachmodell. Ich bin nach wie vor vom Modell der anerkannten Europäischen Schule, das stark auf Mehrsprachigkeit setzt, von bilingualen Kindergärten und Schulen, dem verstärkten Einsatz von KI und Apps im Sprachenunterricht und der Zusammenlegung der Schulämter, zumindest als Verwaltungsstruktur, überzeugt. Es muss auch wesentlich mehr in Innovation und Inklusion investiert werden. Wenn nach 2200 Stunden Sprachunterricht ein Maturant oder Maturantin nicht auf ein Niveau gebracht werden kann, bei dem eigentlich automatisch mit einer Maturaprüfung eine Zweisprachigkeit auf B2 Niveau attestiert werden könnte, dann ist dringend das gesamte Schulsystem neu zu denken.” ist Alex Ploner überzeugt.

Das Team K schlägt ein neues Konzept vor, das auf aktuelle didaktische Erkenntnisse setzt, gut ausgebildetes Fachpersonal einbindet und gezielt in Innovation und Inklusion investiert.

„Eine gute Schule ist nur dann gut, wenn sie alle Kinder mitnimmt. Mehrsprachigkeit ist kein Risiko, sondern eine Chance. Je besser unsere Kinder Sprachen beherrschen, desto größer sind ihre Möglichkeiten – beruflich wie persönlich“, betont Alex Ploner abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
114
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
39
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
39
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Kommentare
26
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 