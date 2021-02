Team K: “Höchste Zeit für einen Pandemierat”

Bozen – Wer berät in dieser größten Krise die Landesregierung? Diese Frage werde immer öfter gestellt, erklärt das Team K in einer Presseaussendung. Als mit der Verabschiedung des Gesetzes zum sogenannten Südtiroler Weg vor einem Jahr klar wurde, dass die Landesregierung vorwiegend auf Experten aus dem medizinischen Bereich setzen würde, habe das Team K auf einen thematisch breiter aufgestellten Expertenrat gepocht. Dieser Vorschlag sei das damals abgelehnt worden. „Wie sich jetzt herausstellt, ist diese einseitige Sichtweise auf die Krise sehr gefährlich“, ist das Team K überzeugt.

“Jetzt bräuchte es dringend einen interdisziplinären wissenschaftlichen Pandemierat, der sich aus unterschiedlichen Fachleuten zusammensetzt, aus Virologen, aus Medizinern, aber auch Sozialwissenschaftlern, Wirtschaftswissenschaftlern, Pädagogen und Psychologen. Wir brauchen ein breites Spektrum von Fachleuten, die Maßnahmen erarbeiten und vorschlagen, die während der Durchführung die Wirksamkeit der Maßnahmen bewerten und entsprechende Anpassungen empfehlen. Das wäre die Aufgabe eines Pandemierats“, erklärt der Abgeordnete Dr. Franz Ploner.

Klaus Stöhr, langjähriger Leiter des Global-Influenza-Programms und SARS-Forschungskoordinator der WHO, der ähnliche Überlegungen für die Politik vorschlägt, habe kürzlich in einem Interview auf die Frage, was er tun würde, wenn er Pandemiekoordinator der Bundesregierung wäre, geantwortet: „Ich würde die Experten zusammenrufen und ihnen sagen: Ihr habt eine Woche Zeit, um die Zahlen zusammenzutragen und das Problem zu formulieren. Wir erheben Dinge wie etwa: Wie groß ist der Anteil des Einzelhandels am Infektionsgeschehen? Welche Zahlen haben wir in den Schulen, in den Intensivstationen, den Alten- und Pflegeheimen. Dann würde ich sagen: Wenn ihr die Zahlen habt, legt mir drei Alternativen für die nächsten Schritte vor. Dann hätten wir eine Entscheidungsgrundlage, die auf einem wissenschaftlich fundierten Diskurs beruht. In vielen Unternehmen wird so entschieden – und es gibt unzählige Beispiele, dass komplexe Probleme so gelöst werden können.“

„Während unsere politischen Verantwortlichen täglich auf ein Dashboard mit den Inzidenzzahlen und neuen Positiven blicken, fehlt ihnen offenbar ein Dashboard für die Probleme, die ihre Maßnahmen in der Gesellschaft auslösen. Gerade bei jenen ohne Lobby, angefangen bei unseren Kindern”, erklärt der Landtagsabgeordnete Paul Köllensperger.

Ein breit aufgestellter und klar kommunizierter Pandemierat, dessen Mitglieder auch in die Kommunikation eingebunden werden, würde Transparenz und Klarheit in die Entscheidungen bringen, die die Bürger und Bürgerinnen annehmen und mittragen würden, ist das Team K überzeugt. Auch würde ein solcher Gremium zur Entpolitisierung der Krise und zur objektiven Wahrnehmung dieser Pandemie beitragen: Es handle sich nicht nur um ein medizinisch-virologisches, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Ereignis. Mit so einem Beirat ginge die Debatte endlich auch in Richtung Minimierung der unerwünschten Nebenwirkungen, ist Köllensperger überzeugt.