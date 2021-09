Team K Meran: Buntes Team macht sich für die Stadt stark

Meran – Bei den anstehenden Gemeindewahlen tritt das Team K mit dem bekannten Kaufmann Joachim Ellmenreich als Bürgermeisterkandidat an. An seiner Seite steht ein vielfältiges Team von 13 Kandidaten. Ellmenreich: “Post-Covid-Prioritäten? Der Neustart der Wirtschaft, der soziale Zusammenhalt, damit niemand zurückbleibt, der öffentliche Raum als Ort der Begegnung und nicht zuletzt die Mehrsprachigkeit und die Umwelt.”

Auf welche thematischen Schwerpunkte setzt das Team K Meran? Joachim Ellmenreich listet sie auf: “In erster Linie ist es uns wichtig, den Dialog mit den Bürgern wieder aufzunehmen und sie zu ermutigen, wählen zu gehen, nachdem die Pandemie und die kommissarische Verwaltung die Stadt de facto blockiert haben. Thematisch konzentrieren wir uns auf den Neustart der Wirtschaft, auf Interventionen im sozialen Bereich, damit niemand zurückbleibt, und auf eine bessere Gestaltung der öffentlichen Räume, die immer mehr zu einem Ort der Begegnung werden müssen. Und nicht zuletzt die Mehrsprachigkeit und die Umwelt, zwei Themen, die nur wenige politische Parteien auch in der Praxis wirklich stark unterstützen.” Paul Köllensperger ist erfreut: “Mit diesem Team stellen wir liberale, wirtschaftliche und soziale Themen in den Mittelpunkt, genau die Seelen, die das Team von Anfang an ausgezeichnet haben. Wir sprechen von Menschen, die Teil des sozialen Lebens von Meran sind und die Stadt in all ihren Facetten gut kennen.”