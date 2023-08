Team K präsentiert drei neue Kandidaten für die Landtagswahlen

Bozen – Die Gerichtsmedizinerin Dr. Barbara Avesani, der Energieexperte Gianguido Piani und der Steuer- und Wirtschaftsberater Mauro Mongelli, kandidieren bei den Landtagswahlen für das Team K. “Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir so hoch professionelle und erfahrene Kandidaten präsentieren können, die über eine Fülle von Kompetenzen verfügen, die für die Aufgaben als Abgeordnete des Landtages, sowie für die Bewältigung der Herausforderungen in einer immer komplexeren Welt, sehr wichtig sind. Wir freuen uns, sie in unserem Team zu haben, für diese Wahlen und um gemeinsam eine ernsthafte Sachpolitik machen zu können.”, freuen sich Paul Köllensperger und Maria Elisabeth Rieder.

Barbara Avesani

Die in Verona geborene und aufgewachsene, aber in Bozen beheimatete Ärztin Barbara Avesani kennt sowohl das deutsche und italienische Gesundheitssystem nur allzu gut, als auch das Südtiroler System. Sie ist davon überzeugt, dass die Wahlen im Herbst 2023 für das Land ein wichtiger historischer Moment sein werden, bei dem unserer Autonomie die Möglichkeit geboten wird, Antworten auf die verschiedenen Probleme der Gesellschaft zu finden und Situationen zu verbessern, insbesondere im Bereich der Gesundheitsversorgung. Gerade im Bereich des Gesundheitswesens und des Sozialen will sie sich für die Belange der Menschen mit ihrer Erfahrung einsetzen. Besonders liegen ihr diese Menschen und Themen am Herzen: Die Rechte von Menschen mit Behinderung, mit chronischen Krankheiten und die älteren Menschen; Der Abbau der übermäßigen Bürokratie in den Beziehungen zwischen Patienten und Sanitätsbetrieb, das Leistungsprinzip im öffentlichen Sektor, Eine Digitalisierung, die hilft die enormen Kosten im Gesundheitsbereich zu senken und ein öffentliches Gesundheitssystem, das auch die Gesundheitsversorgung der Tiere leistbar macht.

Gianguido Piani

Aufgewachsen in Bologna, wo er sein Physikstudium absolvierte, verbrachte er sein Berufsleben in Deutschland, Österreich, Schweden und Russland. In Schweden arbeitete er an automatischen Steuerungen und absolvierte dort ein weiteres Universitätsstudium. Zwölf Jahre lang arbeitete er an Projekten zur Modernisierung der Stromnetze in Russland und den zentralasiatischen Ländern. Er spricht fünf Sprachen, ist Autor von Fachbüchern und schreibt für verschiedene Zeitungen und Redaktionen. Er hatte Lehraufträge in Österreich, Deutschland und Russland, sowie in Litauen, nach der Unabhängigkeit des Landes, inne. Zum wichtigen Thema Energie hat er in der Vergangenheit immer wieder konkrete Vorschläge und Ideen entwickelt, die dann vom Team K im Landtag eingebracht wurden. Er ist sehr sensibel für die verschiedenen ökologischen Herausforderungen und ein überzeugter Anhänger der Digitalisierung auf der Grundlage offener und benutzerfreundlicher Lösungen und Systeme.

Mauro Mongelli

Der Steuer- und Wirtschaftsberater wurde in Rom geboren und lebt seit Ende der 1970er Jahre in Bozen. Nach seinem Militärdienst, den er im Rang eines Offiziers beendete, absolvierte er ein Studium der politischen Ökonomie an der Universität von Trient. Es liegt ihm vor allem eine ausgewogene Sozialpolitik am Herzen und er sieht den Landeshaushalt als Schlüssel zur Gestaltung unseres demokratischen Systems. Man kann endlos über Werte und Prinzipien streiten, aber der springende Punkt ist, dass die Steuereinnahmen die Basis zur Gewährleistung der öffentlichen Dienstleistungen darstellen. Dies gilt vor allem für die Gesundheit, Sozialhilfe und Bildung. Das sind unverzichtbare Grundpfeiler, die den gesellschaftlichen Kit darstellen und die Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft gewährleisten müssen. Der Haushalt des Landes ist daher ein grundlegendes, aber auch ein sehr komplexes Instrument, das sorgfältig und kompetent überwacht werden muss.