Alex Ploner traf Landesbeirat der Schüler

Team K: “Schüler, redet mit!”

Montag, 22. Dezember 2025 | 10:59 Uhr
Team K: Schüler, redet mit
Team K
Von: Ivd

Bozen – Alex Ploner vom Team K hat sich vor Kurzem zu einem ausführlichen Austausch mit dem Landesbeirat der Schüler Südtirols (LBS) getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens standen aktuelle Entwicklungen im Schulwesen sowie die Sichtweisen von Schülern aus allen Landesteilen

Bereits zu Beginn des Gesprächs wurde deutlich, dass die Anliegen der jungen Menschen einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Bildungssystems leisten. Alex Ploner betonte, dass die Perspektiven der Schüler in öffentlichen Debatten rund um Schule und Bildung häufig zu wenig berücksichtigt werden.

„Die Stimmen der Schülerinnen und Schüler müssen stärker gehört werden. „Gerade weil sie den Schulalltag direkt erleben, liefern ihre Rückmeldungen wertvolle Hinweise für zukünftige Entscheidungen. Die Rückmeldung eines Schülers, der im Gespräch anmerkte, dass für ihn die Ablenkung durch das Handy gesucht wird, weil der Unterricht so langweilig ist, sagt doch einiges über das derzeitige Schulsystem aus.”, sagt Alex Ploner.

Der Landtagsabgeordnete ermutigte den Landesbeirat, sich weiterhin aktiv in bildungspolitische Prozesse einzubringen und die Vielfalt der Schülerschaft sichtbar zu machen. Dass ihm die Stimme der Jugend im politischen Alltag ein Anliegen ist, zeigen laut eigener Aussage seine Anträge zur Einrichtung eines Jugendlandtages in Südtirol und die Einbindung von Jugendlichen mit Behinderung im Landesbeirat der Schülerinnen und Schüler. Beide Anträge sind derzeit in Umsetzung. Diese Neuerungen sollen sicherstellen, dass sämtliche Gruppen der Schülerschaft und der Jugend sowohl in der Schule, als auch auf höchster politischer Ebene vertreten sind und ihre Perspektiven eingebracht werden können.

“Dieser Austausch mit dem LBS war höchst spannend, hat einmal mehr aufgezeigt, wo aus der Sicht der jungen Leute im Schulsystem Veränderungen vorgenommen werden müssen und dass es landesweit weiterhin sehr engagierte Menschen gibt, die für ihre eigenen Zukunft einstehen und bereit sind, am Großen Ganzen mitzuarbeiten. Ich werde im ersten Gesetzgebungsausschuss, der auch für die Bildung zuständig ist, vorschlagen, im nächsten Jahr die Vertretungen der Schüler und Schülerinnen, sowie der Eltern (LBE) zu Schulthemen anzuhören.”, so Alex Ploner abschließend.

