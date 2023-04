Team K: “Weiterhin keine Aussicht auf wirkliche Lohnerhöhungen”

Bozen – Laut dem Team K gibt es weiterhin keine Aussicht auf wirkliche Lohnerhöhungen für die öffentlichen Bediensteten in Südtirol. Im Treffen mit den Gewerkschaften habe der Landeshauptmann für die Verhandlungen zum Kollektivvertrag für den Zeitraum 2019-2021 ein Una-Tantum vorgeschlagen und für das Jahr 2022 ‘einen kleinen Vorschuss’ in Aussicht gestellt. “Natürlich muss das alles erst verhandelt werden und das Geld im Haushalt erst vorgesehen werden. Es ist also unrealistisch, dass die Inflationsanpassung für das Jahr 2022 noch in dieser Legislatur kommt, lediglich einen ‘kleinen Vorschuss’ hat der Landeshauptmann angekündigt.” Während der Kollektivvertrag der Führungskräfte in Rekordzeit abgeschlossen worden sei, stünden für die restlichen 33.000 öffentlichen Bediensteten nur wenige finanzielle Mittel zur Verfügung, stellt das Team K fest und fordert deutliche Lohnerhöhungen sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft.

“Im November 2022 lag die Inflationsrate in Südtirol bei 12,3 Prozent und damit deutlich höher als im restlichen Italien, oder im benachbarten Ausland. Während in Österreich die Gehälter der öffentlichen Bediensteten bereits mit Jänner um 7,3 Prozent stiegen, bekommen die öffentlichen Bediensteten in Südtirol weiterhin gar nichts oder höchstens ‘einen kleinen Vorschuss’, wie der Landeshauptmann letzte Woche den Gewerkschaften in Aussicht stellte. In Österreich bekommt das Gesundheits- und Pflegepersonal Lohnerhöhungen bis zu 10,2 Prozent, besonders die unteren Einkommen werden stark erhöht. Bei uns läuft es genau umgekehrt, während der Kollektivvertrag der Führungskräfte mit klaren Lohnerhöhungen in Rekordzeit abgeschlossen wurde, fehlt für die restlichen 33.000 öffentlichen Bediensteten, wie immer, das nötige Geld. Besonders im Gesundheits- und Pflegebereich, aber auch in Schulen und Kindergärten klagen wir über zunehmenden Personalmangel. Dies liegt neben fehlender Wertschätzung, auch an den fehlenden Lohnerhöhungen. Mittlerweile wird im benachbarten Ausland viel besser bezahlt, daher gehen besonders junge Menschen vermehrt ins Ausland“, zeigt sich die Landtagsabgeordnete Maria Elisabeth Rieder enttäuscht.

“Bereits im Dezember haben wir vom Team K verlangt, mehr finanzielle Mittel für die Kollektivvertragsverhandlungen im Haushalt vorzusehen, ebenso bei der ersten Haushaltsänderung im heurigen Jahr. Alles abgelehnt. Während die gesamte Opposition unsere Änderungsanträge immer unterstützt hat, hat die Arbeitnehmervertretung der SVP im Landtag immer geschwiegen und gegen unsere Vorschläge für mehr Geld für die Angestellten gestimmt. Die fleißigen, arbeitenden Menschen kommen mit ihren Löhnen nicht mehr ans Monatsende, die Lebenshaltungskosten steigen.” Das Wichtigste sei, dass die arbeitenden Menschen endlich mehr Geld auf ihrem Lohnstreifen haben, um mit ihrem Lohn auch in diesen Zeiten gut leben zu können, dies gelte für die Angestellten im öffentlichen Dienst, aber auch in der Privatwirtschaft, meint Maria Elisabeth Rieder abschließend.