Team K: “Züge ohne Klimaanlage nicht akzeptabel”

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – An mehreren Juni-Wochenenden mit Hitzewarnungen der höchsten Warnstufe – zu den heißesten je gemessenen – kam es bei den schnellen Regionalzügen zwischen Bozen und Bologna zu erheblichen Problemen: Die Klimaanlagen fielen aus. In mehreren Zügen war bereits bei der Abfahrt in mehr als der Hälfte der Waggons keine Klimatisierung vorhanden. Bei Innentemperaturen von über 30 Grad wurde die Fahrt für zahlreiche Fahrgäste zu einer kaum erträglichen Erfahrung.

Um Klarheit über die Vorfälle zu schaffen, hat der Landtagsabgeordnete des Team K, Paul Köllensperger, eine Anfrage an die Landesregierung vorgebracht. Darin fordert er Auskunft über die Ursachen der technischen Defekte, die Wartungsmaßnahmen am Rollmaterial, die Einhaltung des Dienstleistungsvertrags durch Trenitalia, eine mögliche Anwendung von Vertragsstrafen sowie die Zeitpläne für den Austausch der inzwischen veralteten MDVE- und MDVC-Wagen.

„Eine funktionierende Klimaanlage ist bei Außentemperaturen von über 38 Grad kein Luxus, sondern eine grundlegende Voraussetzung für eine sichere und würdevolle Reise“, betont Köllensperger.

Auch der Bozner Gemeinderat des Team K, Matthias Cologna, meldet sich zu Wort und unterstreicht die strategische Bedeutung der schnellen Regionalverbindung zwischen Bozen, Verona und Bologna: „Es handelt sich um einen grundlegenden Dienst für Studierende, Pendler und Touristen, die ins Veneto und in die Emilia-Romagna reisen oder von dort kommen. Eine so wichtige Verbindung muss zuverlässig, modern und komfortabel sein. Die Erneuerung des Rollmaterials muss beschleunigt und der Einsatz der neuen Züge auf der Strecke Brenner–Bologna so rasch wie möglich bestätigt werden.“

“Mit der Anfrage fordert das Team K daher eine Bestätigung der Zeitpläne für die Einführung der neuen Zuggarnituren sowie die Gewährleistung, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Dies gilt insbesondere angesichts extremer Wetterereignisse, bei denen das ordnungsgemäße Funktionieren der Klimaanlagen nicht nur eine Frage des Komforts, sondern eine Frage der öffentlichen Gesundheit ist”, heißt es abschließend.