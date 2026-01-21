Aktuelle Seite: Home > Politik > Tepco startet 15 Jahre nach Fukushima wieder Atomreaktor
Im AKW Kashiwazaki-Kariwa soll Reaktor Nummer sechs ans Netz gehen

Tepco startet 15 Jahre nach Fukushima wieder Atomreaktor

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 07:20 Uhr
Im AKW Kashiwazaki-Kariwa soll Reaktor Nummer sechs ans Netz gehen
APA/APA/JIJI Press/STR
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der Betreiber des Unglückskraftwerks Fukushima, Tepco, will am Mittwoch erstmals seit der Katastrophe von 2011 wieder einen Reaktor hochfahren. Im weltgrößten Atomkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa solle der Reaktor Nummer sechs wieder ans Netz gehen, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Wiederinbetriebnahme hatte sich wegen der Überprüfung eines defekten Alarms verzögert.

Tepco teilte mit, die Anlage funktioniere nun normal und man warte auf die Zustimmung der japanischen Atomaufsichtsbehörde. Für den Konzern ist es die erste Wiederinbetriebnahme eines Reaktors seit der von ihm verursachten Kernschmelze in Fukushima vor knapp 15 Jahren.

Japan setzt nach einer langen Pause wieder verstärkt auf die Atomkraft, um die Energiesicherheit zu erhöhen und die Abhängigkeit von teuren Gas- und Kohleimporten zu verringern. Nach der Katastrophe von Fukushima hatte das Land alle seine 54 Reaktoren abgeschaltet. Mit dem Reaktor in Kashiwazaki-Kariwa wären dann 15 der 33 noch betriebsbereiten Anlagen wieder am Netz. Die Regierung von Premierministerin Sanae Takaichi treibt zudem den Bau neuer Reaktoren voran. Die Entwicklung wird auch international aufmerksam beobachtet, da Japan seine Zusammenarbeit mit den USA bei Atomreaktoren der neuen Generation ausbauen will. Damit wollen die beiden Verbündeten der Dominanz von China und Russland in der globalen Atomindustrie begegnen.

