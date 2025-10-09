Aktuelle Seite: Home > Politik > Tiefgarage unter dem Siegesplatz: Baustart für Sommer 2026 geplant
Parcheggi Italia AG erhält Zuschlag

Tiefgarage unter dem Siegesplatz: Baustart für Sommer 2026 geplant

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 17:05 Uhr
Bozner Siegesplatz

Von: luk

Bozen – Nach jahrelangen Verzögerungen nimmt das Projekt der Tiefgarage unter dem Siegesplatz konkrete Formen an: Die Stadt Bozen hat die vorläufige Vergabe für Bau und Betrieb bekanntgegeben. Der Baustart ist für Juni 2026 vorgesehen, die Eröffnung für Dezember 2027.

Das rund 20 Millionen Euro teure Vorhaben sieht fünf unterirdische Ebenen mit insgesamt 390 Autostellplätzen und 39 Motorradplätzen vor. Auf den ersten drei Ebenen entstehen Kurzzeitparkplätze, darunter 50 für Anwohner, sowie Flächen für Motorräder. In den unteren beiden Geschossen sind Garagenboxen vorgesehen, die verkauft werden sollen.

Den Zuschlag erhielt eine Bietergemeinschaft unter Führung der Parcheggi Italia AG, die auch für die Neugestaltung des Platzes verantwortlich ist. Die Konzession läuft 38 Jahre ab Unterzeichnung des Vertrags, der spätestens im Mai 2026 erfolgen soll.

Vizebürgermeister Stephan Konder bezeichnete das Projekt als „strategisches Vorhaben für das zentrale Stadtgebiet“. Es solle die Lebensqualität und Erreichbarkeit verbessern und zugleich Mobilität, Stadtgestaltung und Nachhaltigkeit in Einklang bringen.

Bezirk: Bozen

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

