Todesrätsel um russischen Flottenchef – Beweisvideo aus Moskau?

Moskau – Ist Viktor Sokolow doch noch am Leben? Das russische Verteidigungsministerium hat das Video einer Sitzung veröffentlicht, auf dem unter anderem auch der Kommandant der russischen Schwarzmeerflotte zu sehen ist, obwohl erst gestern die ukrainische Armee verkündet hat, ihn bei ihrem Angriff auf die Krim getötet zu haben. Die Ukraine will nun die eigene Meldung über den angeblichen Tod neu überprüfen. Doch das Video aus Moskau wirft zumindest einige Fragen auf.

Die russische Schwarzmeerflotte ist im Hafen von Sewastopol stationiert. Am Freitag ist das Hauptquartier mit Marschflugkörpern beschossen worden. Neben 34 russischen Offizieren, die dabei getötet wurden, sind weitere 105 Menschen bei dem Angriff verletzt worden. Das Hauptquartier sei “nicht mehr zu reparieren”, hieß es.

Auch die Behörden der von Russland annektierten Halbinsel Krim bestätigten, dass das Quartier “bei einem feindlichen Raketenangriff getroffen worden sei. Über eigene Verluste macht Moskau in der Regel keine Angaben. Die ukrainische Armee reklamierte den Luftangriff für sich.

Die Bilder aus Moskau, die den Flottenchef bei einer von Verteidigungsminister Sergej Schoigu geleiteten Sitzung zeigen sollen, wurden am Dienstag präsentiert. „Weil die Russen es offenbar eilig hatten, eine Antwort mit einem scheinbar lebenden Sokolow zu veröffentlichen, werden unsere Einheiten die Information noch einmal überprüfen“, erklärten die Kräfte für Spezialoperationen des ukrainischen Verteidigungsministeriums dazu. Dies sei Teil der Vorgangsweise, um Informationen zur durchgeführten Operation zu sammeln.

Kiew bleibt bei seiner Darstellung, dass 34 russische Offizieren bei dem Angriff getötet worden seien. Alle seien jedoch noch nicht alle identifiziert, zumal die Identifizierung anhand von Körperteilen erfolge, heißt es von ukrainischer Seite.

Gleichzeitig wirft ein näherer Blick auf das Video zumindest Fragen auf. Ungewöhnlich erscheint zumindest die Höhe und Form von Sokolows Stuhl. Auch ob das Video wirklich vom Dienstag stammt, kann nicht mit Sicherheit geklärt werden.

Russian defense ministry showed a video of a meeting where, allegedly, commander of the Russian Black Sea Fleet Viktor Sokolov also took part.

Previously, Ukrainian Special Operations Forces reported that Sokolov was killed in the missile strike on the Black Sea Fleet… https://t.co/Ql4W9Qvj3F pic.twitter.com/hOzEKlqskb

