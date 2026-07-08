Aktuelle Seite: Home > Politik > Tödlicher Schusswaffeneinsatz von ICE-Mitarbeiter in den USA
Tödlicher Schusswaffeneinsatz eines ICE-Mitarbeiters (Archivbild)

Tödlicher Schusswaffeneinsatz von ICE-Mitarbeiter in den USA

Mittwoch, 08. Juli 2026 | 07:49 Uhr
Tödlicher Schusswaffeneinsatz eines ICE-Mitarbeiters (Archivbild)
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHAEL M. SANTIAGO
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Bei einer Fahrzeugkontrolle im US-Bundesstaat Texas hat ein Mitarbeiter der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE einen Mexikaner erschossen, der nach Angaben seiner Familie seit fast 35 Jahren in den USA lebte. ICE-Mitarbeiter hätten am Dienstag in Houston versucht, das Auto von Lorenzo Salgado zu stoppen, erklärte das US-Heimatschutzministerium auf X. Der Mann habe aber “versucht, sich der Festnahme zu entziehen”.

“Den uns vorliegenden Informationen zufolge rammte er ein ICE-Einsatzfahrzeug, ignorierte mehrfache mündliche Anweisungen und setzte sein Fahrzeug als Waffe ein, um zu versuchen, einen ICE-Bundesbediensteten zu überfahren, woraufhin unser Mitarbeiter in Notwehr von seiner Dienstwaffe Gebrauch machte”, erklärte das Ministerium. Salgado sei angeschossen und in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, wo er seinen Verletzungen erlegen sei. Salgados Sohn erklärte auf Facebook, sein “hart arbeitender mexikanischer” Vater sei auf dem Weg zur Arbeit auf einer Baustelle gewesen, als er getötet wurde. “Mein Vater hat das nicht verdient”, schrieb Ronaldo Salgado. “Mein Vater lebte seit fast 35 Jahren in diesem Land und arbeitete auf dem Bau, um für mich, meine beiden Brüder und meine Mutter zu sorgen.”

Der Vorfall ist der erste tödliche Schusswaffeneinsatz von ICE-Mitarbeitern seit dem Tod der US-Bürger Renee Good und Alex Pretti im Jänner. Sie waren bei zwei getrennten Vorfällen in Minneapolis ums Leben gekommen. Ihr Tod hatte massive Proteste gegen die strikte Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump und gegen ICE ausgelöst.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Kommentare
37
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
Kommentare
37
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
„Das schadet dem Image der Strandbäder!“
Kommentare
32
„Das schadet dem Image der Strandbäder!“
NATO-Gipfel mit Festbankett bei Gastgeber Erdoğan begonnen
Kommentare
26
NATO-Gipfel mit Festbankett bei Gastgeber Erdoğan begonnen
Stilfserjochstraße: Lkw gerät in missliche Lage
Kommentare
25
Stilfserjochstraße: Lkw gerät in missliche Lage
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 