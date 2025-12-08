Toter und Verletzte in der Ukraine nach russischen Angriffen

Von: APA/dpa/Reuters

Bei neuen russischen Drohnenangriffen sind in der Ukraine mindestens ein Mann getötet und zwölf weitere Menschen verletzt worden. Im Gebiet Dnipropetrowsk sei der 51-Jährige an seinen Verletzungen gestorben, teilten die Behörden am Montag mit. Fünf Menschen seien verletzt worden, darunter ein 13 Jahre altes Mädchen und ein 14-Jähriger. Weitere Verletzte wurden in der Region Sumy gemeldet.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Wohnblock in der nordostukrainischen Stadt Ochtyrka wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region Sumy, Oleh Hryhorow, mindestens sieben Menschen verletzt. Das Gebäude sei schwer beschädigt worden. Die Region Sumy wird seit Beginn der russischen Invasion Anfang 2022 fast täglich angegriffen.

Russische Luftabwehreinheiten zerstörten unterdessen über Nacht 67 ukrainische Drohnen, wie die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium meldete. Die Ukraine verteidigt sich seit bald vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen einen russischen Angriffskrieg.