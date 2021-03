Tourismus: Minister Garavaglia sichert Unterstützung zu

Bozen – Auf Initiative von Landesrat Giuliano Vettorato hat heute ein Online-Treffen von Vertretern der Südtiroler Landesregierung mit dem neuen Tourismusminister Massimo Garavaglia stattgefunden. Mit dabei waren auch Landeshauptmann Arno Kompatscher und Tourismuslandesrat Arnold Schuler.

Der Minister schickt bereits zu Beginn des Gespräches voraus, dass für den stark gebeutelten Tourismussektor schon bald Unterstützung aus Rom kommen werde. Man arbeite intensiv an den entsprechenden Maßnahmen. Tourismuslandesrat Schuler verwies auf die große wirtschaftliche Bedeutung des Tourismussektors in Südtirol. Als Folge der Pandemie weise die Branche einen Umsatzverlust von 2,5 Milliarden Euro auf, informierte der Landesrat. “Südtirol steht an sechster Stelle, wenn man die Nächtigungszahlen in Italien betrachtet. Die Situation hat für unsere vergleichsweise kleine Provinz folglich große finanzielle Einbußen mit sich gebracht”, erklärt Schuler, der von Rom eine Perspektive einforderte: “Wir müssen den Betrieben mitteilen können, wann mit einem potenziellen Start der Sommersaisons zu rechnen ist.” Diese Aussicht sei für die Betriebe erforderlich, auch wenn sie, laut Schuler, selbstverständlich von vielen Faktoren abhängig sei. Minister Garavaglia erklärte, dass man daran arbeite, betonte jedoch, dass die Entwicklung der Infektionen bewertet werden müsse und er daher nur schwer Vorhersagen machen könne. Zunächst wolle die Regierung in Rom aber für eine unbürokratische Auszahlung der Beiträge sorgen, so Garavaglia.

Landeshauptmann Kompatscher zeigte sich erfreut über eine Zusammenarbeit mit dem neuen Minister und sprach sich für eine rasche Auszahlung der Beiträge nach objektiven Kriterien aus. Landeshauptmannstellvertreter Vettorato betonte, es sei wichtig, “von Anfang mit Minister Garavaglia konstruktiv zusammenzuarbeiten, um mit dessen Unterstützung diesen für Südtirols Wirtschaft grundlegenden Sektor zu unterstützen”.

Massimo Garavaglia war am 12. Februar 2021 zum Koordinator für die Initiativen im Bereich Tourismus ernannt worden. Seit dem 2. März ist Garavaglia offizieller Tourismusminister Italiens.