Treffen der Landtagspräsidenten im Tiroler Landhaus

Dreier-Landtag 2025 am 11. und 12. Juni in Meran

Von: mk

Innsbruck – Auf Einladung von Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann sind heute ihre Amtskollegen Arnold Schuler (Südtirol) und Claudio Soini (Trentino) nach Innsbruck gefahren, um Details zum nächsten Dreier-Landtag zu besprechen, der 2025 unter dem Vorsitz des Südtiroler Landtages stattfinden wird.

Bis dahin müssen vorbereitende Sitzungen der Interregionalen Kommission organisiert und die Abläufe während der gemeinsamen Plenarsitzung der drei Landtage abgestimmt werden. So einigte man sich etwa darauf, dass an der bereits in den vergangenen Jahren praktizierten Regelung festgehalten wird, die vorsieht, dass jeder Landtag einen Leitantrag und sechs weitere Anträge einbringen kann.

„Es freut mich, dass auch meine im vergangenen Jahr neu gewählten Amtskollegen Arnold Schuler und Claudio Soini an den regelmäßigen präsidialen Treffen festhalten und wir die engen Beziehungen zwischen unseren drei Landtagen dadurch weiter intensivieren können“, unterstrich Landtagspräsidentin Ledl-Rossmann. „Der Südtiroler Landtag wird den nächsten Dreier-Landtag am 11. und 12. Juni 2025 in Meran ausrichten“, so Arnold Schuler, Präsident des Südtiroler Landtages: “In der heutigen Vorbereitungssitzung haben wir uns unter anderem auf die nächsten Schritte geeinigt, die das Gelingen dieser wichtigen Sitzung sichern.“

Nach dem Arbeitstreffen besichtigten die drei Präsidenten den Plenarsaal des Tiroler Landtages, der die Geschichte der drei Landesteile widerspiegelt.