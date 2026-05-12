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BIldschirmaufnahme der Straße von Hormuz

Treffen der Verteidigungsminister zu Hormuz-Einsatz

Dienstag, 12. Mai 2026 | 05:05 Uhr
BIldschirmaufnahme der Straße von Hormuz
APA/APA/AFP/FRED TANNEAU
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Von: apa

Großbritannien und Frankreich veranstalten am Dienstag eine Videokonferenz zur Absicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Über 40 Staaten sollen an dem Treffen teilnehmen. Dabei werden militärische Beiträge zur Wiedereröffnung und Sicherung der Straße von Hormuz besprochen, sobald die Umstände dies zulassen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist nicht unter den Teilnehmenden.

Der britische Verteidigungsminister John Healey wird gemeinsam mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Vautrin den Vorsitz bei dem Treffen führen. Mitte April hatte ein zweitägiges Treffen von Militärvertretern in London stattgefunden. Großbritannien und Frankreich hatten sich bei dem Treffen zu einer militärischen Sicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz bereit erklärt. Zahlreiche weitere Länder hatten den Briten und Franzosen dabei ihre Unterstützung zugesichert.

Die Straße von Hormuz ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar von den iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die US-Armee wiederum blockiert die iranischen Häfen an der Schifffahrtsstraße. Rund 1.500 Handelsschiffe sitzen an der Meerenge fest.

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