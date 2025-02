Treffen mit Putin laut Trump “sehr bald” möglich

Von: APA/AFP/Reuters

US-Präsident Donald Trump könnte sich nach eigenen Angaben “sehr bald” mit Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen. “Es gibt noch kein Datum, aber es könnte sehr bald sein”, sagte Trump am Sonntag auf die Frage eines Journalisten, wann er den Kreml-Chef in Saudi-Arabien treffen werde. Trump hatte am Mittwoch nach einem eineinhalbstündigen Telefonat mit Putin erklärt, er habe mit Putin den “unverzüglichen” Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart.

Zudem soll es ein Treffen einer US-Delegation um Außenminister Marco Rubio mit russischen und ukrainischen Unterhändlern in Saudi-Arabien geben, wie US-Regierungsvertreter am Samstag ankündigten. Wann genau dieses Treffen stattfinden soll, blieb zunächst unklar. Saudi-Arabien ist jedoch eine Station auf der ersten Nahost-Reise Rubios, die am Dienstag enden soll. So berichtete auch die russische Zeitung “Kommersant” unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass eine russische Delegation von Dienstag an zu Gesprächen über die Ukraine in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad erwartet werde.

Trumps Äußerungen nach dem Telefonat mit Putin hatte Befürchtungen geweckt, die Ukraine wie auch die europäischen Partner würden von den Gesprächen ausgeschlossen. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sprach sich US-Vizepräsident JD Vance am Freitag auch für eine Beteiligung der Europäer an den Verhandlungen aus. Trumps Sondergesandter für die Ukraine, Keith Kellogg, sagte dann am Samstag in München, die Europäer würden nicht mit am Verhandlungstisch sitzen – könnten aber einen “Beitrag” leisten.

Europäische Staats- und Regierungschefs treffen sich am Montag zu einem informellen Gipfeltreffen zu Beratungen über die Lage in der Ukraine.