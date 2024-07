Trump-Attentat: Wilder Augenzeugenbericht wird viral

Von: mk

Butler – Nach den Schüssen auf Ex-US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania sorgt ein BBC-Interview mit einem Augenzeugen im Netz für Aufsehen. Der Trump-Anhänger behauptete gegenüber dem britischen Sender, er habe vor der Schießerei einen Mann mit einer Waffe gesehen und versucht die Polizei zu warnen.

Der Mann, der einen Trump-Hut trägt, berichtet dem BBC-Reporter, dass er sich mit Freunden vor der Kundgebung versammelt habe, um die Rede des ehemaligen Präsidenten von außerhalb des umzäunten Geländes zu verfolgen.

this BBC interview with a guy outside the security perimeter who claims he saw the shooter before he fired is absolutely wild pic.twitter.com/vJpKZTxSAe

— Warren Sharp (@SharpFootball) July 13, 2024