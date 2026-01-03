Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela
US-Angriffe auf Caracas

Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela

Samstag, 03. Januar 2026 | 11:34 Uhr
US-Angriffe auf Caracas
APA/APA/AFP/STR
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/AFP

Die USA haben Venezuela angegriffen und nach eigenen Angaben Präsident Nicolas Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Neben Maduro sei auch dessen Ehefrau ausgeflogen worden, teilte US-Präsident Donald Trump am Samstag mit. Der Angriff gegen Venezuela und seinen Anführer sei breit angelegt gewesen und erfolgreich verlaufen. Venezuela kündigte einen “massiven” Einsatz all seiner militärischen Mittel an.

Die venezolanische Regierung weiß derzeit nach eigenen Angaben nicht, wo sich Präsident Maduro und seine Frau aufhalten. Das teilte Vizepräsidentin Delcy Rodriguez in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Audiobotschaft mit. Sie forderte “einen sofortigen Beweis”, dass die beiden noch am Leben seien.

Explosionen in der Hauptstadt

Die Hauptstadt Caracas wurde in der Nacht von mehreren Explosionen erschüttert. Maduros Regierung warf den USA militärische Aggression vor und mobilisierte Verteidigungskräfte. Maduro rief vor Trumps Bekanntgabe seiner Gefangennahme den nationalen Notstand aus und erklärte, auch andere Landesteile seien angegriffen worden.

Der venezolanische Verteidigungsminister Vladimir Padrino erklärte in einer Videobotschaft, sein Land werde sich der Präsenz ausländischer Truppen widersetzen. Nach seinen Angaben wurden zivile Gebiete bei dem US-Angriff getroffen. Man sei dabei, Informationen über Tote und Verletzte zusammenzutragen. In einer Erklärung Maduros hieß es, Ziel der USA sei es, Venezuelas Öl und Bodenschätze in Besitz zu nehmen. Es werde den USA aber nicht ⁠gelingen, sich die Rohstoffe anzueignen.

Wiederholte Drohungen mit Einsatz

Trump hatte wiederholt mit einem Einsatz in Venezuela gedroht. Seine Absichten legte er zwar nicht öffentlich dar. Hinter den Kulissen soll er jedoch Druck auf Maduro ausgeübt haben, das Land zu verlassen. Am Montag sagte Trump, Maduro wäre “klug”, wenn er die Macht abgeben würde.

Trump wirft Venezuela vor, die USA mit Drogen zu überschwemmen. Die USA haben ihre Militärpräsenz in der Region erheblich verstärkt und unter anderem einen Flugzeugträger, Kriegsschiffe sowie moderne Kampfjets in der Karibik stationiert. Trump hat zudem eine “Blockade” für venezolanisches Öl angekündigt und die Sanktionen gegen das Land ausgeweitet. Seine Regierung bombardiert seit Monaten Boote, die aus Südamerika stammen und Drogen an Bord haben sollen. Es gab bisher mehr als zwei Dutzend solcher Angriffe im Pazifik und in der Karibik, mehrere Menschen wurden getötet. Viele Staaten haben die Angriffe als außergerichtliche Tötungen verurteilt. Die Regierung von Maduro hat jegliche Verwicklung ⁠in den Drogenhandel stets bestritten.

