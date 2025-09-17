Trump trifft bei Besuch in Großbritannien Premier Starmer

Von: APA/dpa

Nach dem Treffen mit den Royals spricht US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien mit Premierminister Keir Starmer. Mit auf der Reise sind nach früheren Informationen eines hochrangigen US-Beamten auch Vertreter von Technologieunternehmen – es wird also um Wirtschaftsbeziehungen und Handel gehen. Die Gespräche der Regierungen werden sich sicher auch um den Gaza- und den Ukraine-Krieg drehen.

Die britische Regierung hatte ihren Gaza-Kurs – im Gegensatz zur US-Regierung – zuletzt drastisch geändert. London kritisiert die israelische Regierung jetzt viel deutlicher für das Vorgehen und fordert humanitäre Hilfen für die Bevölkerung im Gazastreifen.

Mit Spannung wird eine gemeinsame Pressekonferenz von Trump und Starmer erwartet – vor allem deshalb, weil es Fragen zu Trumps heiklem innenpolitischem Thema, der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, geben könnte.

Der Staatsbesuch findet abseits der Hauptstadt London statt, wo am Freitag eine große Protestkundgebung gegen Trump stattfand. Trump und seine Frau Melania waren am Mittwoch auf Schloss Windsor von der von der britischen Königsfamilie auf Schloss Windsor empfangen worden. Zunächst wurden sie vom britischen Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrüßt. Anschließend trafen der US-Präsident und die First Lady mit König Charles III. und Königin Camilla zusammen. Das Gespräch mit Regierungschef Starmer und seiner Ehefrau Victoria wird auf dem Landsitz Chequers stattfinden.