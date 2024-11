Trump-Wiederwahl dominiert europäisches Spitzentreffen

Von: apa

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl und wie die Europäische Union (EU) damit umgeht dürfte das dominierende Thema werden, wenn am Donnerstag und Freitag die europäische Spitzenpolitik, einschließlich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), in der ungarischen Hauptstadt Budapest zusammentrifft. Gastgeber Viktor Orbán ist Unterstützer des nächsten US-Präsidenten Donald Trump. Immer wieder gab es Gerüchte, dass Ungarns Premier den Republikaner per Video zuschalten könnte.

Am Donnerstag tagen zuerst die 47 Mitgliedstaaten der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG bzw. EPC). Die EPG war nach Beginn des Ukrainekrieges ins Leben gerufen worden, und bringt neben den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten auch die Spitzen von unter anderem der Ukraine, der Türkei, Großbritannien und Aserbaidschan zusammen. Am Freitag wollen dann die EU-Regierungsspitzen eine Erklärung für einen “Neuen Europäischen Wettbewerbs-Deal” verabschieden.