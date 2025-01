Trump will Teilnehmer von Pro-Palästina-Demos ausweisen

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump will ausländische Teilnehmer an pro-palästinensischen Kundgebungen an amerikanischen Universitäten ausweisen. In einem Informationsblatt zu der entsprechenden Anordnung heißt es: “An alle Ausländer, die sich an den pro-jihadistischen Protesten beteiligt haben: Wir werden Sie 2025 finden und abschieben.” Trump kündigte außerdem an, rasch die Studentenvisa “aller Hamas-Sympathisanten” an den Universitäten zu annullieren.