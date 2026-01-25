Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump würdigt nach abfälligen Kommentaren britische Soldaten
"Sie gehörten zu den großartigsten Kämpfern"

Trump würdigt nach abfälligen Kommentaren britische Soldaten

Sonntag, 25. Januar 2026 | 02:11 Uhr
\
APA/APA/KEYSTONE/LAURENT GILLIERON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach der Empörung über seine abfälligen Kommentare zu NATO-Truppen in Afghanistan hat US-Präsident Donald Trump die Leistungen britischer Soldaten gewürdigt. “Die GROSSARTIGEN und sehr MUTIGEN Soldaten des Vereinigten Königreichs werden immer an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika stehen!”, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. In Afghanistan seien 457 von ihnen gefallen und viele schwer verwundet worden, “sie gehörten zu den großartigsten Kämpfern”.

Trump hatte mit seinen umstrittenen Äußerungen zu NATO-Truppen in Afghanistan für Empörung in Großbritannien, aber auch in Polen, Italien und Deutschland gesorgt. In einem Interview des Senders Fox News behauptete Trump, dass die USA das Verteidigungsbündnis nie gebraucht hätten. Mehrere andere NATO-Staaten hätten zwar nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch “ein wenig” zurückgeblieben, “etwas abseits der Frontlinien”.

NATO-Verbündete reagieren brüskiert

Der britische Premierminister Keir Starmer hatte die Äußerungen Trumps als “beleidigend” und “entsetzlich” kritisiert. Auch andere Politiker und Prominente wie Prinz Harry und Rod Stewart forderten den US-Präsidenten auf, den Opfern der amerikanischen NATO-Verbündeten in Afghanistan Respekt zu zollen. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius versprach: “Wir werden den Einsatz und Mut unserer Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan in Ehren halten. Ganz egal, von wem das in Frage gestellt wird. Sie sind nie vergessen.”

Trump schrieb nun auf Truth Social, die Bindung zu Großbritannien sei zu stark, um jemals zu zerbrechen. “Das britische Militär, mit seinem gewaltigen Herzen und seiner Seele, ist das allerbeste (außer natürlich das der USA!).”

Nach den islamistisch motivierten Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA hatte die US-Regierung Artikel Fünf des NATO-Vertrags aktiviert, um Beistand ihrer Verbündeten zu bekommen. Dies führte dazu, dass sich NATO-Staaten wie Großbritannien und Deutschland am Krieg gegen die Taliban und die Terrororganisation Al-Kaida beteiligten. Es war das erste und einzige Mal in der NATO-Geschichte, dass ein solcher Bündnisfall ausgerufen wurde.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
72
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
59
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Kommentare
39
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
37
Horror-Busfahrt in Brixen
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Kommentare
36
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 