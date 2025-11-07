Türkei-Justiz erlässt Haftbefehl gegen Netanyahu

Von: APA/AFP

Die türkische Justiz hat Haftbefehl gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu und weitere israelische Regierungsvertreter wegen “Völkermords” erlassen. Insgesamt seien Haftbefehle gegen 37 israelische Verdächtige verhängt worden, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul am Freitagabend. Neben Netanyahu gehören dazu auch Verteidigungsminister Israel Katz und der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir sowie Generalstabschef Eyal Zamir.

Die Gesuchten seien für “Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit” verantwortlich, die “systematisch durch den israelischen Staat im Gazastreifen verübt werden”, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Die Türkei zählt zu den wichtigsten Unterstützern der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, deren Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gazakrieg ausgelöst hatte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Israel seit Kriegsbeginn immer wieder “Völkermord” und das Aushungern der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen vorgeworfen.