TV-Moderatorin nimmt Hamas-Führer in die Mangel – VIDEO

Nach dem Massaker der militant-islamistischen Organisation Hamas in Israel am 7. Oktober sorgt ein kritisches Interview des arabischen Senders Al-Arabija mit einem Anführer der Hamas für Aufmerksamkeit. Im Internet wurden Ausschnitte davon vielfach verbreitet.

Die ägyptische Moderatorin Rascha Nabil, die für den Sender arbeitet, stellt dabei die Argumentation von Hamas-Mitglied Chalid Maschal, der Großangriff sei Teil des “legitimen Widerstands” der Palästinenser, offen infrage.

“Wie kann man verlangen, dass der Westen und die Welt im Allgemeinen die palästinensische Sache unterstützen, während die Dinge, die die Hamas israelischen Zivilisten angetan hat, Schlagzeilen machen?”, fragt die Reporterin. Das Interview ist bereits am Donnerstag ausgestrahlt worden.

Hamas Leader Abroad Khaled Mashal Rejects Accusations of Transgressions against Civilians on October 7 Attack: We Have Nothing to Apologize For; Hamas Only Fights Soldiers, But Sometimes There Are Civilian Victims in War; Hizbullah, Arab Countries Should Do More to Help Us #Hamas… pic.twitter.com/x3O40CFQn8

— MEMRI (@MEMRIReports) October 20, 2023