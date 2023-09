U-Ausschuss: Weitere Minderheitenberichte im Landtag

Bozen – Am heutigen Mittwochvormittag wurde im Landtag die gestern begonnene Behandlung des institutionellen Tagesordnungspunktes “Untersuchungsausschuss „WirNeusNoi“ – eingesetzt mit Dekret der Landtagspräsidentin Nr. 97/2022 vom 16. Juni 2022 – Kenntnisnahme Berichte” fortgesetzt.

Zunächst wurde der Minderheitenbericht von Süd-Tiroler Freiheit verlesen, in welchem von Hindernissen bei den Arbeiten im Ausschuss berichtet wird. Zudem heißt es u.a.: „Die vorzeitige und erzwungene Auflösung eines Untersuchungsausschusses ist in der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtags nicht vorgesehen und in der Geschichte des Landtags bisher auch noch nie vorgekommen. Auch die versuchte Einschüchterung einzelner Abgeordneter und Mitglieder des Untersuchungsausschusses – durch die Anzeige des Landeshauptmannes – ist eine noch nie dagewesene Verrohung der Politik. Die SVP hat damit eine Grenze überschritten und den Landtag für ihre Parteiinteressen missbraucht.” Darüber hinaus sei ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen worden, da künftig jeder unliebsame U-Ausschuss beendet werden könne, bevor die Arbeiten überhaupt begonnen hätten. Abgeordnete müssten in einem U-Ausschuss frei und ohne Angst vor strafrechtlichen Verfolgungen Untersuchungen anstellen können. Es sei Aufgabe der Opposition, die Regierung zu kontrollieren. „Die Mehrheit hat kein Recht, diese Kontrollfunktion zu behindern. Es ist daher notwendig, dem Landtag eine dringende Überarbeitung der Geschäftsordnung zu empfehlen, damit ein solcher Missbrauch demokratischer Gremien zukünftig nicht mehr erfolgen kann.“

Die Wichtigkeit und Unverzichtbarkeit von Untersuchungsausschüssen als politisches Instrument der Transparenz, Wahrheitsfindung und politischen Arbeit in Demokratien weltweit sowie die fehlende Transparenz in verschiedenen Bereichen bzw. Fällen im Rahmen der Arbeiten des U-Ausschusses „WirNeusNoi“ unterstrich der Minderheitenbericht des Team K. Abschließend heißt es im Bericht: „Dieser Ausschuss war gestartet mit einem klaren Auftrag. Es galt herauszufinden, ob die Spendenobergrenze von 30.000 Euro pro Kandidaten im Wahlkampf 2018 überschritten worden ist und ob es für die Unterstützung im Wahlkampf Vorteile für Firmen oder Personen nach den Wahlen gegeben hat, die mit der Regierungstätigkeit der SVP zusammenhängen.“ Viele Fragen seien unbeantwortet geblieben, in der Sache wichtige Personen nicht angehört worden und es bleibe weit mehr als ein „Geschmäckle” zurück. Es werde nun Aufgabe der Staatsanwaltschaft sein, den eventuell rechtlichen Verfehlungen auf den Grund zu gehen und diese zu ahnden. „Politisch gesehen war dieser U-Ausschuss ein Sinnbild für die Intransparenz, Frotzelei und politische Spielchen, kurzum ein Trauerspiel“, so der Bericht. Es bleibe die Frage, was die SVP zu verbergen habe.

Demokratische Partei – Bürgerlisten verweisen in ihrem Minderheitenbericht u.a. darauf, dass „die Arbeiten des Untersuchungsausschusses das wichtige Thema der öffentlichen Parteienfinanzierung in den Vordergrund gerückt und gezeigt haben, dass es für die Mehrheit durch das gewichtete Stimmrecht ein Leichtes ist, einen Untersuchungsausschuss zu schwächen“. Auf lokaler Ebene sei die SVP die einzige wirklich mächtige Partei, „die dank ihrer Fähigkeit, Einfluss zu nehmen, großzügige Spenden von weiten Teilen der Wirtschaft erhält. Gleich danach kommen die Parteien, die auf nationaler Ebene vertreten sind und somit aufgrund der 2-Promille-Regelung mit einer gewissen finanziellen Unterstützung rechnen können.“ Untersuchungsausschüsse seien ein Instrument, mit dem die Minderheit ihre Kontrollfunktion gegenüber der Mehrheit ausüben könne. Aus den Vorgängen in diesem U-Ausschuss könne man lernen, „dass das Modell, das wir für funktionsfähig hielten, überdacht werden muss“. Das Gleichgewicht zwischen denjenigen, die regieren, und denen, die eine Kontrollfunktion ausüben, stehe und falle auch mit den Untersuchungsausschüssen. Es „sollte festgelegt werden, wie die frühzeitige Beendigung eines Untersuchungsausschusses künftig ablaufen sollte. Ansonsten wird es zu einer eingeschränkten Ausübung der demokratischen Rechte kommen.“

Wie in allen anderen Minderheitenberichten wurden auch in jenem der Grünen die Schwierigkeiten bei den Arbeiten im U-Ausschuss und die durch die Mehrheit hervorgerufene vorzeitige Auflösung des Ausschusses bemängelt. In den „demokratiepolitische Schlussfolgerungen“ des Berichts heißt es, dass durch diese Auflösung die Aufmerksamkeit auf drei wesentliche Punkte gelenkt worden sei: Zunächst dass „das Untersuchungsrecht, welches als schärfstes Schwert des parlamentarischen Kontrollrechtes gilt, durch antidemokratisches Verhalten der parlamentarischen Mehrheit ad absurdum geführt“ werde. Theoretisch könne es zu „einem ständigen Katz- und Mausspiel kommen, die parlamentarische Minderheit lässt einen U-Ausschuss einsetzen, die parlamentarische Mehrheit hebt ihn nach Gutdünken wieder auf“. Zweitens: Es stelle sich die Frage, ob die parlamentarische Minderheit ihr Recht vor Gericht geltend machen könne. Und drittens spiegle sich im Umgang der parlamentarischen Mehrheit mit den Kontrollrechten der parlamentarischen Minderheit das Demokratieverständnis der Landesregierung wider: „Südtirol vergrößert mit diesem Präzedenzfall den Abstand zum erstrebenswerten Modell der liberalen Demokratie und zeigt immer öfters die Fratze autokratischer Tendenzen“, so der Bericht. Südtirols demokratische Kultur sei in Gefahr. Es folgt die Debatte zum Thema.