Überkopf-Digitalanzeige an der Brennerstaatsstraße nun in Betrieb

Von: ka

Karneid – Seit wenigen Tagen ist an der Brennerstaatsstraße SS12 in Kardaun, unweit der Autobahnausfahrt Bozen Nord, eine neue Überkopf-Digitalanzeige in Betrieb. Die über beide Fahrspuren reichende Anlage kann für beide Fahrtrichtungen bespielt werden. Sie soll zu mehr Übersichtlichkeit und Sichtbarkeit an diesem Verkehrsknotenpunkt beitragen.

Im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele im Fleimstal und den prognostizierten Anreiseverkehr über das Eggental ist bei Kardaun eine neue Überkopfanzeige errichtet und in Betrieb genommen worden. Diese soll über dieses Großereignis der nächsten Wochen hinaus zu mehr Übersichtlichkeit durch zeitnahe Informationen und Verkehrslenkung bei Staus, Umleitungen und Straßensperren in Richtung Bozen, Eggental und Eisacktal, aber auch auf der Brennerautobahn beitragen.

Die neue Anzeige ist im Schulterschluss zwischen dem Land Südtirol und der Gemeinde Karneid errichtet worden und wird gemeinsam gesteuert. Eine Internetanwendung ermöglicht sowohl den zuständigen Landesämtern bzw. dem Straßendienst als auch der Ortspolizei Karneid eine schnelle Reaktion und eine zuverlässige Funktion bei außerordentlichen Verkehrsereignissen an diesem Verkehrsknotenpunkt. „Wir danken unserem Landesrat Daniel Alfreider und den zuständigen Landesämtern für die Unterstützung, diesen Bereich mit grundsätzlich hohem Verkehrsaufkommen nicht nur in Hinblick auf Olympia übersichtlicherer und damit sicherer für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu gestalten“, betonte Bürgermeister Albin Kofler bei einem Ortsaugenschein am heutigen Freitag.