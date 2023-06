Ukraine: Leopard-Panzer nahe an der Front gesichtet

Im Südosten der Ukraine nimmt die Gegenoffensive von Kiew laut verschiedenen Experten immer mehr Form an.

Darauf deutet auch das erstmalige Auftauchen von Leopard-2-Panzern nahe der Front hin. Auf den sozialen Medien kursieren seit wenigen Stunden Aufnahmen, die zeigen, wie Leopard-Panzer gegen Russlands Terror-Armee vorrücken.

Die Bilder sollen südlich der Stadt Orichiw entstanden sein. Die Formation gepanzerter Fahrzeuge wird von zwei Leopard 2A4-Panzern angeführt. Zu sehen sind auch britische und US-amerikanische Kampffahrzeuge, die im Schutz der Hauptkampfpanzer nachrücken.

Der Ort soll nur rund zwei Kilometer von der Front entfernt liegen. Medienberichten zufolge ist der Einsatz der Leopard-2-Panzer so nahe am Kampfgeschehen ein Hinweis darauf, dass die Führung in Kiew nun mit der Gegenoffensive begonnen haben könnte.