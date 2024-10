Ukraine und Russland setzen gegenseitige Angriffe fort

Von: APA/Reuters

Die Ukraine und Russland haben ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt. Bei russischen Luftangriffen wurden laut ukrainischen Angaben mindestens 17 Menschen verletzt. Ziele in der Nacht seien etwa Kiew, Krywyj Rih und die Oblast Lwiw im Westen des Landes gewesen, teilten örtliche Behörden am Sonntag mit. Etwa zehn Drohnen seien in der Nähe von Kiew zerstört worden. Die Ukraine startete Russland zufolge Drohnenangriffe tief in russisches Territorium, auch mit Ziel Moskau.

Das Militär in Kiew erklärte, Russland habe zwei Raketen abgefeuert. Zudem habe die Ukraine 31 von 49 russischen Drohnen im ganzen Land abgeschossen. Die Ukraine wiederum startete russischen Angaben zufolge viele Drohnenangriffe auf Russland. Ziel seien unter anderem Moskau und ein Hersteller von militärischem Sprengstoff gewesen, berichteten Gouverneure sowie russische Telegramkanäle. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden insgesamt 110 ukrainische Drohnen über Russland durch Luftabwehreinheiten zerstört.

Eine Drohne sei über Moskau abgefangen worden, 43 über der Grenzregion Kursk und 27 über Lipezk im Südwesten des Landes. Es sei auch versucht worden, die Firma Ya. M. Sverdlov in der Stadt Dserschinsk in der Oblast Nischni Nowgorod zu treffen, berichtete der Telegramkanal Shot. Das Werk ist einer der größten Hersteller von Sprengstoff, der von den russischen Streitkräften im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt wird. Nischni Nowgorod liegt etwa 400 Kilometer östlich von Moskau.

Bei einem Drohnenangriff auf ein Industriegebiet in Dserschinsk seien vier Feuerwehrleute durch Schrapnelle leicht verletzt worden, sagte der Gouverneur der Region, ohne das Ziel des Angriffs zu nennen. Das russische Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, dass acht ukrainische Drohnen über Nischni Nowgorod zerstört worden seien. Anrainer berichteten von starken Explosionen und weißem Rauch in der Nähe der Anlage, wie Shot berichtete. Die Ukraine äußerte sich zunächst nicht zu den Drohnenangriffen. Reuters konnte die Berichte nicht unabhängig verifizieren.

Die Regierung in Kiew hat oft erklärt, die Luftangriffe zielten auf Infrastrukturen ab, die für Russlands Kriegsanstrengungen wichtig sind. Sie seien eine Reaktion auf die anhaltenden russischen Luftangriffe auf die Ukraine.

Am Rande der ostukrainischen Stadt Selydowe lieferten sich laut prorussischen Militärbloggern russische Streitkräfte Straßenschlachten mit ukrainischen Truppen. Russland und die Ukraine kommentierten dies zunächst nicht.