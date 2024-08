Ukraine zerstört strategisch wichtige Brücken in Kursk – VIDEO

Von: mk

Gluschkow/Zvannoe – Die ukrainische Luftwaffe hat auf der Plattform X ein Video veröffentlicht, dass zeigen soll, wie eine strategisch bedeutende Brücke in der russischen Region Kursk zerstört wird. Die Brücke in Gluschkow sei die einzig asphaltierte Verbindung auf die südliche Seite der Seim gewesen, schreiben Kriegsbeobachter auf X, vormals Twitter.

Damit wäre die Rückeroberung der von der Ukraine gehaltenen Gebiete deutlich erschwert. Von welcher Waffe die Brücke getroffen wurde, bleibt unklar.

The first images of the destroyed bridge over the Seym River, Kursk region have appeared.

There is information that the bridge was destroyed by the AFU within the operation in Kursk region.

"The Ukrainians struck the bridge again. After that, one of the spans collapsed. Part of… pic.twitter.com/PCZ0GGH7xq

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2024