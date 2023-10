Ukrainer und Russen erzielen Geländegewinne

Laut der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) ist es den ukrainischen Streitkräften am Sonntag gelungen, in der Region Saporischschja leichte Geländegewinne zu erzielen. Bilder belegen Vorstöße nördlich von Nowoprokopiwka.

Ein russischer Militärblogger erklärte außerdem, dass ukrainische Truppen auch bei Kopani vorrücken würden.

Doch auch die russischen Streitkräfte rückten Berichten zufolge in mehreren Gebieten vor, etwa bei Bachmut, bei Makijiwka in der Region Luhansk sowie an der Donezk-Awdijiwka-Linie.

Sowohl ukrainische als auch russische Quellen berichten, dass sich die Wetterbedingungen verschlechtern und Operationen beider Seiten beeinträchtigen, zitiert n-tv die US-Denkfabrik ISW.

Dem Sprecher der ukrainischen Tawrijsker Truppen zufolge seien die russischen Drohnen- und Flugaktivitäten in den letzten Tagen aufgrund des schlechten Wetters zurückgegangen.

Gleichzeitig behaupten russische Militärblogger, dass die sich verschlechternden Wetterbedingungen sowohl die ukrainischen Offensivoperationen als auch die russischen Luftaufklärungsoperationen in den Richtungen Bachmut und Saporischschja beeinträchtigen würden. Der Ukraine stehen demnach extrem schwere Monate bevor.

Die russische Organisation “Go through the Forest”, die Russen hilft, sich einer Rekrutierung zu entziehen, beobachtet unterdessen nach eigenen Angaben seit Mai unter russischen Soldaten eine steigende Zahl von Deserteuren.

Das in Prag ansässige russischsprachige Medium “Current Time” hat unter anderem darüber berichtet. Der Anstieg sei darauf zurückzuführen, dass das russische Militär begonnen habe, Vertragssoldaten Ende April und Mai Urlaub zu gewähren. Von diesem seien viele Soldaten nicht zurückgekehrt.