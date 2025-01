Ukrainische Truppen kämpfen noch in und um Kurachowe

Von: APA/Reuters/AFP

Die ukrainische Armee hat am Dienstag nach eigenen Angaben weiter in der wichtigen Stadt Kurachowe im Osten des Landes gekämpft, deren Einnahme Russland am Vortag verkündet hatte. Es gebe “aktive” Kämpfe im “Stadtgebiet von Kurachowe”, erklärte die ukrainische Armee am Dienstag. Demnach wurden russische Angriffe “nahe” der Stadt abgewehrt.

Die in diesem Frontabschnitt eingesetzte ukrainische Armee-Einheit schrieb in Onlinenetzwerken, im Bereich Kurachowe wehrten sich die Streitkräfte “gegen die Versuche des Feindes, seine personelle Überlegenheit auszunutzen und eine Offensive zu entwickeln”. Der ukrainische Generalstab meldete in seinem täglichen Bericht, dass am Vortag 26 russische Angriffe abgewehrt worden seien – darunter auch in Kurachowe.

Moskau hatte am Montag die Einnahme des “wichtigen Logistikzentrums” Kurachowe in der Ostukraine gemeldet und erklärt, dies ermögliche nun, die restliche Region Donezk “in beschleunigtem Tempo” zu erobern. Die Ukraine hat den Verlust der Stadt bisher nicht bestätigt.

Die Industriestadt, in der vor Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 rund 18.000 Menschen lebten, liegt an einem Stausee, an dessen Ufer auch ein Kraftwerk steht. Die russischen Truppen rücken seit Monaten in der Region Donezk vor.

Kämpfe auch in Kursk

Die ukrainische Armee erklärte am Dienstag zudem, in der westrussischen Region Kursk 13 nordkoreanische Soldaten getötet zu haben. Laut russischen Angaben hatten die ukrainische Truppen dort am Wochenende einen “Gegenangriff” gestartet.

Die Ukraine hatte erstmals im August vergangenen Jahres mit einer Offensive in der russischen Grenzregion Kursk begonnen. Die ukrainischen Truppen eroberten dabei mehrere hundert Quadratkilometer Land sowie die Kleinstadt Sudscha. Der ukrainische Vorstoß kam jedoch ins Stocken, nachdem Moskau Verstärkung in die Region entsandt hatte – darunter auch tausende nordkoreanische Soldaten.

Russische Drohnen abgewehrt

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Dienstag 28 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte 38 Drohnen gestartet. Zehn von ihnen hätten ihre Ziele nicht erreicht, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.

Die zentralen, westlichen und östlichen Truppenverbände Russlands haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in den letzten 24 Stunden mehrere ukrainische Gegenangriffe abgewehrt und ihre Positionen verbessert. Zudem habe man sechs der Ukraine von den USA zur Verfügung gestellte Himars-Raketen und 50 ukrainische Drohnen abgeschossen.