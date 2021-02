Umweltschützer kämpfen weiter um Auwald in Brixen

Brixen – Die Initiative für ein lebenswertes Brixen, Umweltschützer und der WWF kämpfen weiter um den Erhalt des Auwaldes in der Brixner Industriezone.

Anstelle des Auwaldes sollen bekanntlich ein Industriegebäude der Firma Progress Holding AG und überdachte Parkplätze entstehen. Umweltschützer haben auf change.org eine Petition ins Leben gerufen, um die Abholzung des Auwaldes zu stoppen.

Die Unterschriftensammlung wurde von Luigi Mariotti vom WWF Bozen gestartet. Im Brixner Auwald wurden von den Experten der Umweltgruppe Eisacktal 64 Vogelarten beobachtet.

Von 29 Arten konnte sogar eine Brut im Wald nachgewiesen werden. Darunter befinden sich auch sieben Rote-Liste-Arten – unter anderem etwa der Kleinspecht. Dieser ist in Südtirol sehr stark gefährdet, Brutvorkommen gibt es nur noch bei Bruneck und in Brixen.

Die Umweltschützer machen darauf aufmerksam, dass Habitats-Verlust die Ursache Nummer eins für das Artensterben sei.

Im Auwald befindet sich auch die letzte Brutkolonie des Graureihers am Eisack. Im Jahr 2019 wurden von den Experten der Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Südtirol (AVK) dort insgesamt 13 Graureiherpaare beobachtet.

„Dieses Waldstück in der Brixner Industriezone ist der letzte in sich geschlossene Auwald des gesamten Eisacktales. In der Millander- und Schrambacher Au gibt es leider nur mehr Baumreihen bzw. keine geschlossene Waldfläche. Daher ist es umso wichtiger, diesen sehr wertvollen Auwald vor der Rodung zu schützen“, erklären die Umweltschützer.