Aktuelle Seite: Home > Politik > Ungarisches Parlament wählt Magyar zum Ministerpräsidenten
Magyar bei seiner Vereidigung

Ungarisches Parlament wählt Magyar zum Ministerpräsidenten

Samstag, 09. Mai 2026 | 15:43 Uhr
Magyar bei seiner Vereidigung
APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK
Schriftgröße

Von: apa

Pèter Magyar ist seit Samstag offiziell neuer ungarischer Regierungschef. Die Abgeordneten des Parlaments in Budapest wählten den pro-europäischen Konservativen zum Ministerpräsidenten und Nachfolger des langjährigen Regierungschefs Viktor Orbán. 140 der 199 Abgeordneten stimmten für Magyar, 54 gegen ihn, ein Parlamentsmitglied enthielt sich der Stimme. Vier Abgeordnete waren bei der Abstimmung nicht anwesend.

Mit der Wahl und dem Ablegen des Amtseides des 45-Jährigen geht die Epoche des rechtsnationalen Premiers Orbán nach 16 Jahren endgültig zu Ende. Im Parlament verfügt seine Mitte-Rechts-Partei “Respekt und Freiheit” (TISZA) nach einem historischen Wahlsieg am 12. April über eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Bereits kommenden Dienstag könnten bei einer Parlamentssitzung die von Staatspräsident Tamás Sulyok ernannten Minister vereidigt werden. Daraufhin kann dann die neue Regierung gebildet werden.

Bereits am Samstag wurde die neue Parlamentspräsidentin Agnes Forsthoffer vereidigt. Die Tourismusunternehmerin ordnete in ihrer ersten Entscheidung an, die EU-Flagge wieder am Parlamentsgebäude zu hissen. Nach ihrer Ankündigung wurde umgehend die blau-gelbe EU-Fahne am Parlament gehisst.

Feierstimmung in Budapest

Parallel zur feierlichen Zeremonie im Parlament findet auf dem Kossuth-Platz und am Donauufer das “Volksfest zum Systemwechsel” statt, mit Militär- und Flaggenparade, organisiert von Magyar und seiner Partei TISZA. Mit dem Volksfest soll der Regierungswechsel gefeiert werden, der Ungarn in ein “neues Zeitalter” führen soll.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unfreundlicher Empfang: „Achtung, belästigende Alpini in der Stadt!“
Kommentare
45
Unfreundlicher Empfang: „Achtung, belästigende Alpini in der Stadt!“
Erste Bärin in Südtirol
Kommentare
42
Erste Bärin in Südtirol
Fusion beschlossen: Mila und Brimi schaffen den Milchhof Südtirol
Kommentare
36
Fusion beschlossen: Mila und Brimi schaffen den Milchhof Südtirol
Boykott-Drohungen vor Roland Garros wegen Preisgeld
Kommentare
33
Boykott-Drohungen vor Roland Garros wegen Preisgeld
Zufrieden, aber gestresst: Zeitdruck sorgt für Belastung
Kommentare
22
Zufrieden, aber gestresst: Zeitdruck sorgt für Belastung
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 