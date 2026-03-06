Ungarn setzt Geldtransporter aus Österreich für Ukraine fest

Von: APA/dpa

Ungarn bringt einen am gestrigen Donnerstag festgesetzten Geldtransport aus Österreich in die Ukraine mit Geldwäsche in Verbindung. Die sieben Personen, die den Bargeld- und Goldtransport der staatlichen ukrainischen Oschadbank begleitet hatten, würden aus Ungarn ausgewiesen, gab die ungarische Regierung am Freitag bekannt. Die ungarische Steuerbehörde NAV teilte mit, sie ermittle wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Ungarn fordere von der Ukraine eine sofortige Erklärung hinsichtlich der gestoppten beiden ukrainischen Geldtransporter, so Außenminister Péter Szijjártó in einer Aussendung vom Freitag. Es stelle sich die “berechtigte Frage”, ob es hier nicht um Geld der “ukrainischen Kriegsmafia” gehe. Die Begleiter hätten zudem “eindeutige Verbindungen zu den ukrainischen Geheimdiensten”, so Szijjártó. Seit Jänner sind laut der ungarischen Steuerbehörde NAV insgesamt 900 Millionen US-Dollar, 420 Millionen Euro und 146 Kilogramm Goldbarren durch Ungarn in die Ukraine transferiert worden.

Kiew wirft Budapest Geiselnahme vor

Der Streit zwischen Ungarn und der Ukraine um den Transit von Öllieferungen aus Russland hatte zuvor mit einem Geiselnahmevorwurf aus Kiew eine neue Eskalationsstufe erreicht. “Heute in Budapest haben die ungarischen Behörden sieben ukrainische Staatsbürger als Geiseln genommen”, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. Der Vorgang sei kriminell, klagte er. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Mitarbeiter der Oschadbank. Sie sollen aus Ungarn abgeschoben werden, kündigte indes der ungarische Regierungssprecher Zoltán Kovács auf X an.

Die ungarischen Behörden sollen Geld in Millionenhöhe und Goldbarren konfisziert haben. Die GPS-Vorrichtungen der Fahrzeuge seien im Stadtzentrum von Budapest direkt neben dem Gebäude von Sicherheitsorganen geortet worden, teilte die Bank mit. Demnach befanden sich in den Wagen 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro und 9 Kilogramm Gold. Die Wertsachen seien im Rahmen einer Übereinkunft mit der österreichischen Raiffeisenbank transportiert und entsprechend deklariert worden, heißt es aus Kiew. Auf einem am Freitag veröffentlichten Video vom Zugriff der ungarischen Antiterroreinheit TEK sind im ukrainischen Geldtransporter auf Kärtchen Giebelkreuze zu erkennen.

RBI führend im osteuropäischen Import und Export von Banknoten

Bei der Raiffeisenbank International (RBI) in Wien selbst wollte man eine Lieferung an die Oschadbank mit Verweis auf das Bankgeheimnis nicht bestätigen. Ein RBI-Sprecher erklärte jedoch, dass seine Bank seit vielen Jahren als Händler für Banknoten tätig sei und dabei mit verschiedenen Notenbanken, Sicherheitsbehörden und Distributoren zusammenarbeite. “Wir stehen im laufenden Austausch mit Regulierungsbehörden, die von der RBI umfangreiche Informationen bezüglich der gehandelten Volumina, Währungen und der belieferten Länder erhalten”, betonte er. Der Vertreter der Bank verwies auf interne Compliance-Vorschriften, die über gesetzliche Vorgaben zu Geldwäsche und Sanktionen in vielerlei Hinsicht hinausgingen.

“RBI ist traditionell der führende Banknoten-Importeur und -Exporteur in Osteuropa”, erklärte der APA-Nachfrage der ehemalige CEO der ukrainischen Privatbank, Gerhard Bösch. Auch habe Ungarn als Transitland für Banknotentransfers in die Ukraine seit der Schließung der ukrainischen Flughäfen 2022 stets eine zentrale Rolle gespielt, erläuterte Bösch. “Das ist seit Jahren ein völlig normales Geschäft”, sagte er. Die ungarischen Geldwäsche-Vorwürfe seien lächerlich.

Streit um Öl und EU-Millionen

Als Hintergrund des Skandals gilt allgemein der Streit zwischen Ungarn und der Ukraine um Öllieferungen aus Russland. Diese liefen bis zuletzt über die Pipeline Druschba auch über ukrainisches Gebiet. Nach einer Beschädigung der Pipeline infolge russischer Angriffe Ende Jänner forderte die kurz vor der Wahl stehende Regierung in Budapest Kiew zur schnellen Reparatur und Wiederaufnahme des Transits auf. Der ukrainischen Darstellung nach ist eine schnelle Reparatur nicht möglich, was in Ungarn – und auch der benachbarten Slowakei – auf Unglauben stößt.

Um den Druck zu erhöhen, hat Ungarn die Vergabe eines Millionenkredits der EU an die Ukraine blockiert, der für das von Russland angegriffene Land überlebenswichtig ist. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drohte daraufhin Ungarns Regierungschef Viktor Orbán implizit sogar mit dem Einsatz seiner Soldaten.