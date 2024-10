Uni Bozen nach SH-Abfuhr im Kreuzfeuer der Kritik

Von: mk

Bozen – Das Team Future, die Jugendorganisation des Team K, stellt sich an die Seite der SH und fordert eine größere Offenheit der unibz gegenüber Veranstaltungen und Initiativen zu politisch und gesellschaftsrelevanten Themen.

Die Südtiroler Hochschülerschaft bemühte sich kürzlich darum, eine Podiumsdiskussion zu den Olympischen Winterspielen 2026 zu organisieren. Am Podium teilnehmen sollten Vertreter sowohl der Politik als auch der Wissenschaft. Für die Räumlichkeiten wandte sich die Hochschülerschaft an die Universität Bozen. Diese erteilte der SH jedoch eine Abfuhr – unter anderem deshalb, weil die Universität eine wissenschaftliche Struktur sei, die sich mit Forschung auseinandersetzt, und nicht ein Forum für politische Themen.

„Wir sind der Meinung, dass eine Universität auch eine Plattform für den Austausch mit und für die Zivilgesellschaft sein muss. Vor allem junge Menschen sollten sich mittels Diskussionsveranstaltungen, die thematisch ihre Gegenwart und Zukunft betreffen, informieren und mit poltischen Akteuren austauschen können. Unser Mitglied Matthias Cologna hat in der Vergangenheit als Student mehrfach Podiumsdiskussionen zwischen Politikerinnen und Politikern an der unibz organisiert, ohne dass diese jemals ein Veto eingelegt hätte. Daher erscheint uns die aktuelle Entscheidung der Universität, politische Diskussionsveranstaltungen einzuschränken, ohne dabei zwischen politischen und parteipolitischen Veranstaltungen zu unterscheiden, kontraproduktiv“, so das Team Future.

Man unterstütze daher den Vorschlag der SH, künftig eine unibz-interne Kommission vorzusehen, die Anträge für das Abhalten von politischen Veranstaltungen individuell prüft und eine eventuelle Ablehnung entsprechend begründet.

„Diese Haltung der Universität Bozen ist sehr fragwürdig“, findet auch Melanie Mair, Landesjugendsprecherin der Süd-Tiroler Freiheit. Der Begriff Universität komme vom Lateinischen universitas, was so viel wie Gesamtheit bedeutet. In diesem Zusammenhang handle es sich um eine Gesamtheit/Gemeinschaft von Lehrenden und Schülern bzw. Studenten einerseits, aber auch um die Gesamtheit der Wissenschaften andererseits. „In einer Institution, welche den Begriff der Gesamtheit in sich trägt, muss es möglich sein, Diskussionen zu den unterschiedlichsten Themen organisieren zu können. Die Universität sollte den Anspruch haben, ein Ort zu sein, wo Geist und Intellekt durch verschiedenste Kurse, Begegnungen und Anreize erweitert werden können“, so Melanie Mair.

Mit diesem Verhalten bewirke die Universität Bozen genau das Gegenteil und verschließe sich vor Diskussionen gesellschaftspolitischer Natur. „Schade – bedenke man, dass es an anderen Universitäten gang und gäbe ist, Platz für Diskussionen zu bieten; zum Beispiel an der Universität Innsbruck. Für Die Zukunft bleibt zu hoffen, dass sich die Universität auf ihr Sein und ihre Wurzeln zurückbesinnt, ihre Haltung ändert und schließlich Platz für Diskussionen unterschiedlichster Art bietet“, schließt die Junge STF.

„Es lässt einen ziemlich fassungslos zurück, dass die Universität Bozen die Entscheidung getroffen hat, die Podiumsdiskussion zu den Olympischen Spielen 2026, die von der SH.Asus organisiert wird, in ihren Räumlichkeiten abzulehnen“, erklärt auch Daniele Di Lucrezia, Landesobmann der Jungen Demokraten in Südtirol.

Diese Entscheidung basiere auf einer ebenso fragwürdigen Begründung, nämlich der Vorstellung, dass Politik und Universität auf zwei völlig getrennten, parallelen Wegen verlaufen müssten und sich daher niemals überschneiden dürften.

„Aber was ist die Universität dann, wenn nicht der Ort, an dem These und Antithese aufeinandertreffen, um schließlich zu einer Synthese zu gelangen? Und wenn nicht an den Orten, die der Bildung und Ausbildung des Einzelnen gewidmet sind, wo dann sollte man kritisches Denken entwickeln, das es dem einzelnen ermöglicht, persönliche und kollektive Entscheidungen zu treffen? Man muss sich nicht weit über die Landesgrenzen hinausschauen: Es genügt, in derselben Region zu bleiben und einen Blick auf die nahegelegene und renommierte Universität Trient zu werfen, um zu verstehen, wie wichtig es ist, solche Veranstaltungen auch innerhalb der Universitäten zuzulassen, um den Dialog, die Auseinandersetzung und die Bildung einer eigenen Meinung zu aktuellen Themen zu fördern“, so die Jungen Demokraten.

Gerade weil es sich um einen freien, unabhängigen und somit unparteiischen Ort handle, dürfe natürlich auf keinen Fall Parteipolitik in der Universität betrieben werden. „Doch darum geht es hier nicht, und das ist auch nicht die Absicht eines ebenso unparteiischen Vereins wie der Südtiroler HochschülerInnenschaft, dem für sein Engagement in dieser Art von Informations- und Sensibilisierungsarbeit Dank und Anerkennung gilt“, so Di Lucrezia.

Die Entscheidung der Universität sei unverständlich und in gewisser Hinsicht inakzeptabel. „Sie wirft zwangsläufig eine Frage auf, die in der öffentlichen Debatte in Südtirol angesprochen werden muss: Was ist die wahre Rolle einer Universität? Soll sie sich ausschließlich auf das Lehren technischer Fächer beschränken oder trägt sie auch die Verantwortung, Bürgerinnen und Bürger auszubilden, die in der Lage sind, Herausforderungen auf jeder Ebene mit kritischem Geist und Bewusstsein zu begegnen?“, fragen die Jungen Demokraten abschließend.