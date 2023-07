Unterberger: „Die Wissenschaft nicht knebeln“

Rom – “Wir werden nächste Woche im Parlament die Argumente der Wissenschaft und des gesunden Menschenverstandes vertreten und uns den Fake News, die Italien schaden, entgegenstellen.” Mit diesen Worten eröffnete SVP-Senatorin Julia Unterberger die Tagung im Senat zum Thema Laborfleisch. An der von der Autonomiegruppe des Senats organisierten Tagung nahmen Akademiker und Forscher der Branche teil.

“Mit dieser Tagung wollen wir denjenigen eine Stimme geben, die an die Wissenschaft glauben und keine Angst vor der Zukunft haben. Leider blickt die Regierung nur in die Vergangenheit und hofft, dass alles so bleibt, wie es immer war”, erklärt Unterberger. Die Mehrheit spreche von synthetischem Fleisch und Frankenstein-Fleisch, um den Bürgerinnen und Bürgern Angst zu machen und sich dann als Retter des Landes darzustellen, indem etwas verboten werde, was es noch gar nicht gibt, weil es sich noch in der Testphase befindet.

„Aber wenn das neue Produkt ‚Laborfleisch‘, das was es verspricht, halten wird, wird man es nicht mehr aufhalten können. Es wird große Vorteile für die Umwelt und den Tierschutz mit sich bringen. Es wird möglich sein, eine Welt zu ernähren, die in 30 Jahren zehn Milliarden Einwohner haben wird, und zwar mit viel weniger Einsatz von Ressourcen und weniger Schadstoffemissionen. Es wird möglich, sein Fleisch zu essen, ohne dass ein Tier dafür leiden und sterben muss. Leider ist Italien derzeit das Opfer einer unerträglichen ideologischen Kampagne, deren einzige Wirkung es ist, die Forschung zu knebeln und eine Chance für wirtschaftliches Wachstum zu verpassen“, so Unterbeger.