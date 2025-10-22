Aktuelle Seite: Home > Politik > Unterberger und Foridia fordern Gesetz gegen missbräuchliche Klagen
Stellungnahme zum Fall Ranucci

Unterberger und Foridia fordern Gesetz gegen missbräuchliche Klagen

Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 15:40 Uhr
palazzo Madama senat rom
stnews/luk
Schriftgröße

Von: mk

Rom – Die Senatorinnen der Autonomiegruppe im Senat, Aurora Floridia und Julia Unterberger, nehmen zum Anschlag auf Sigfrido Ranucci Stellung. Mit seinem TV-Magazin „Report“ ist der 64-Jährige in Italien ein Star des investigativen Journalismus. Nun wurde erst kürzlich bei seinem Haus in in Campo Ascolano in der Nähe von Rom sein Auto in die Luft gesprengt.

„Solidarität allein genügt nicht – es braucht konkrete Schritte. Daher sollten alle Strafanträge gegen Sigfrido Ranucci zurückgezogen und endlich das Gesetz gegen missbräuchliche Klagen (liti temerarie) verabschiedet werden, um die Pressefreiheit wirksam zu schützen“, erklären Floridia und Unterberger.

Der Anschlag auf Ranucci sei nur die Spitze des Eisbergs, erklärte Floridia im Senat. „Allein im Jahr 2024 wurden über 500 Journalistinnen und Journalisten bedroht. Hinzu kommt, dass Italien in Europa trauriger Spitzenreiter bei der Zahl von Politikerinnen und Politikern ist, die Strafanträge und Zivilklagen einbringen – häufig als Instrument der Einschüchterung gegenüber Journalistinnen und Journalisten ohne ausreichenden Rechtsschutz. All das sind Gründe dafür, dass Italien in der weltweiten Rangordnung der Pressefreiheit nur auf Platz 49 liegt – zwischen Panama und Belize.“

Deshalb brauche es konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten und zur Sicherung des Pluralismus der Informationen, beginnend mit einem öffentlichen Rundfunk, der diesem Auftrag wieder gerecht werde. „Denn unabhängiger Journalismus ist das zentrale Gegenmittel gegen Fake News, die den öffentlichen Diskurs und das gesellschaftliche Zusammenleben vergiften. Er ist ein Grundpfeiler der Demokratie, und wer institutionelle Verantwortung trägt, ist verpflichtet, ihn mit größtem Nachdruck zu schützen“, so Floridia.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
64
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
49
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Sinner sagt für Davis Cup ab
Kommentare
42
Sinner sagt für Davis Cup ab
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
26
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Nachbarschaftskontrollen: Unnötige Überwachung oder bitter nötig?
Kommentare
23
Nachbarschaftskontrollen: Unnötige Überwachung oder bitter nötig?
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 